Haggis, Holz und Celtic Metal: Bald finden in Abtwil wieder die Appowila Highland Games statt

An den Appowila Highland Games ist es Tradition, dass für einen wohltätigen Zweck Geld gesammelt wird. Dieses Jahr geht das Spendengeld an die «Schweizerische Vereinigung der Eltern hörgeschädigter Kinder». Im Getränkepreis inbegriffen sind zwei Franken Depot für den Becher. Diesen können die Besucherinnen und Besucher entweder an der Bar zurückbringen, und erhalten so das Depot zurück. «Oder sie werfen den Becher in den grossen Behälter auf dem Festivalgelände – diese zwei Franken fliessen dann in den Spendenpool», sagt Thomas Aldrian. (bro)