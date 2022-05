Hafenleben Kulinarik, Kunst und Kultur – das Zelt-Werk auf dem Rorschacher «Chabisplatz» belebt das Hafenareal Der Kiesplatz am Hafen soll Treffpunkt für Erfrischungen und Horizonte sein. Auch in diesem Jahr ist das Zelt-Werk ein Teil des sommerlichen Hafenlebens in Rorschach. Am 13. Mai geht es los.

Das Rorschacher Hafenareal wird in diesem Sommer wieder zum beliebten Treffpunkt. PD

Diesen Freitag um 17 Uhr startet das Zelt-Werk in Rorschach in die dritte Saison. Bis am 6. August steht ein offenes Zelt auf dem Chabisplatz. Es wird zum Zentrum für Kulinarik, Kunst und Kultur. Auch in diesem Jahr bereichert das Projekt von Michèle Müller und Kim Dana Boppart das Leben auf dem Rorschacher Hafenareal. Die beiden sind in Rorschach geboren, kennen sich von Kindesbeinen an und sind ein eingespieltes Team. Boppart sagt dazu: «Michèle hat die Ideen, ich plane sie und gemeinsam setzen wir sie um.» Die 31-jährigen Frauen haben noch einiges zu tun, bevor die ersten Gäste kommen. Kim Dana Boppart sagt:

«Wir haben Tag und Nacht gearbeitet, damit die Bar fertig wird und für den Start alles bereit ist.»

Doch nicht nur die Bar bekommt den letzten Schliff, auch der Termin-Kalender des Zelt-Werks ist noch nicht komplett. Aber das ist so gewollt. Weiterhin ist es möglich, Teil des Projektes zu werden und mit einem Angebot auf dem Platz präsent zu sein. Michèle Müller sagt: «Wir sind offen für Menschen mit Visionen.» In der Planung treffen sich die beiden jeweils mit den verschiedenen Teilnehmern des Zelt-Werks und entwickeln gemeinsam mit ihnen ein Mini-Konzept. Müller und Boppart ist es wichtig, dass nicht der Verkauf im Zentrum steht, sondern die Erlebbarkeit der Produkte.

Zwei Fixpunkte im Programm

Nach dem Motto «Von hier für hier» sind es insbesondere regionale Anbieter, Vereine und Einzelpersonen, die am Projekt teilnehmen. Das Angebot dieser Partner ist vielfältig. Viele verschiedene Anbieter gibt es im kulinarischen Bereich. Unter anderem werden Risotto und Chnusperli angeboten oder ein Spaghettiplausch findet statt. Musikalisch bieten die Melodia Goldach am 16. Juni und am Tag darauf die Stadtharmonie Eintracht Rorschach den Gästen Unterhaltung. Unter anderem treffen sich am 28. Mai die Töfflibuebe und am 19. Juni findet der Martini-Markt auf dem Gelände statt. Neben den wechselnden Angeboten gibt es zwei Fixpunkte im Programm.

Noch wird in und um das Zelt gearbeitet. Die Eröffnung findet diesen Freitag um 17 Uhr statt. Bild: Tobias Haag

Einerseits ist es das Zelt, welches 80–100 Menschen Platz bietet und ein Treffpunkt sein soll, an dem Austausch und Gespräche möglich werden. Andererseits ist es die Bar, an der Müller und Boppart die Gäste mit Getränken versorgen. Unter der Woche heissen sie Besucher ab 15 Uhr willkommen und am Wochenende bereits um 11 Uhr. Michèle Müller sagt:

«Kultur findet dort statt, wo sich Menschen treffen.»

Die beiden jungen Frauen freuen sich auf die kommenden Monate. Boppart sagt: «Wir haben einen wunderschönen Arbeitsort und freuen uns auf viele coole Anlässe.» Bis Anfang August steht das Zelt auf dem Hafenareal. Dann weicht das Projekt dem Beachvolleyballevent und dem Flohmarkt und zügelt nach Untereggen. Vom 18. August bis 10. September finden dann im Iltenriet an vier Wochenenden verschiedene Konzerte statt. Michèle Müller schliesst das Gespräch mit ihrem Slogan:

«Vertrau dem Kreativprozess und bleib im Flow!»