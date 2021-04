Härtefallgelder «Der ausbezahlte Betrag ist ein Witz»: Wirte der Region Gossau fühlen sich ungerecht behandelt Unzufrieden und enttäuscht: Wirte aus Gossau und der Region haben wenig Verständnis für die ausbezahlten Härtefallgelder. Sie seien viel zu tief und würden erst spät ausbezahlt.

Pedro und Yvonne Egli versuchen es mit einem neuen Konzept: Er kocht, sie liefert in echtem Geschirr aus. Bild: Ralph Ribi

«Der ausbezahlte Betrag ist inakzeptabel», sagt Ivo Thürlemann vom Restaurant Hohfirst in Waldkirch enttäuscht. Er habe lediglich 2,5 Prozent des eingereichten Härtefallgesuchs erhalten. «Ohne Abrechnung, nur einen Betrag, der nicht nachvollziehbar ist.»

Die Abrechnung hätte er noch mittels kostenpflichtiger Verfügung verlangen müssen. Das sei eine Frechheit. Er habe nicht erwartet, dass er die vollen 20 Prozent erhalte, aber nach seinen Berechnungen müsste es schon die Hälfte sein. «Weil im 2020 trotz Einschränkungen gut gearbeitet wurde und die Fixkosten selber gedeckt werden konnten, gibt‘s keine Härtefallentschädigung.» Er wisse von anderen Gastronomiebetrieben, die das Maximum von 20 Prozent ausbezahlt bekommen hätten. Diese ungleiche Behandlung von Seiten des Kantons empfindet er als ungerecht.

Gelder werden spät ausbezahlt

Diese Haltung von Thürlemann teilen auch andere: «Ich wehre mich jeden Tag, arbeite, bin permanent im Betrieb und werde dafür bestraft, weil ich etwas tue», sagt Irene Baumann vom «Rössli» in Flawil. «Tragisch.» Auch sie kann die Logik der ausbezahlten Härtefallgelder nicht nachvollziehen. Im «Rössli» arbeiten vier Lernende. «Wir haben einen Ausbildungsauftrag», ergänzt die Vizepräsidentin des Kantonalverbandes. Zusammen mit den Lernenden wurde ein Take-away auf die Beine gestellt. Das «Rössli» beliefert die vier Mittagstische in Flawil und kocht für die Maestrani-Kantine. «Ich trage die Verantwortung für 15 Mitarbeitende», sagt die Pächterin.

Weniger erhalten als beantragt und damit nicht zufrieden ist Roberto Cavaliere von der Pizzeria La Pergola in Gossau. «Alle Wirte sind unzufrieden», sagt er. Im ersten Lockdown habe er über zwei Monate einen Take-away geführt; das war unter den gegebenen Umständen nicht rentabel. Pietro Rauseo vom Ristorante di Pietro in Waldkirch ist froh, dass er wenigstens etwas erhalten hat. Problematisch für ihn sei, dass die Gelder für die Kurzarbeit jeweils so spät ausbezahlt werden. Er führt derzeit einen Pizza-Take-away. Damit könne er die Fixkosten nicht decken; trotzdem habe er sich entschieden, etwas anzubieten.

Hanspeter Dürr, Inhaber des BBC Gossau, wird das Härtefallgeld nicht akzeptieren. Er habe nur einen Bruchteil jener Summe erhalten, für die er ein Gesuch eingereicht habe. Seine Mitarbeiter hätten für wenig Lohn hart gearbeitet und würden jetzt bestraft.

«Aus heutiger Sicht hätte ich im vergangenen Frühling alle 46 Mitarbeiter entlassen müssen.»

Das Härtefallgeld reiche nicht ansatzweise, um den Covid-19-Kredit vom Bund zurück zu zahlen. «Eine faire Unterstützung für unsere Branche ist unabdingbar.» Das Gossauer Restaurant Werk 1 will sich zum Härtefallgeld und zur Situation der Gastrobetriebe nicht äussern.

Keller und Kühlschränke sind leer

Markus Fischbacher, Präsident von Gastro Fürstenland, bekommt derzeit einige E-Mails und Anrufe von Mitgliedern betreffend Härtefallentscheiden des Kantons. Von Zufriedenheit bis Enttäuschung sei alles dabei. Fischbacher ist als Wirt des Restaurant Sunneberg in Abtwil selber betroffen, arbeitet auf Abruf in einer Metzgerei zur Überbrückung. Was ihn beschäftigt, ist die fehlende Wertschätzung der Gastronomie in der Politik.

«Erstaunlich was in unseren Räten zeitweise diskutiert wird, während draussen die Wirtschaft versinkt.»

Er könne gut verstehen, dass beim einen oder anderen Wirt die Motivation fehle, weiterzumachen. «Mensch ärgere Dich nicht, zurück auf Start», so fühle sich die Situation an. Es werde vergessen, dass viele Keller und Kühlschränke in der Zwischenzeit leer stünden, weil die Getränke abgelaufen seien. Er selbst habe den Entscheid noch nicht getroffen, wie er verfahre, wenn es unter Einhaltung von Schutzkonzepten wieder erlaubt sei zu öffnen.

In Gastronomiebetrieben stehen die Stühle derzeit auf den Tischen. Bild: Ralph Ribi

Motiviert weiterzumachen, ist Rolf Bossart vom Landgasthof zur alten Herberge in Niederbüren. Er habe Härtefallgeld erhalten und sei überlebensfähig. Einmal in der Woche bietet er eine Herberg-Gourmet-Box an. Überleben wird es auch das Restaurant Egli in Gossau. Sind Eglis zufrieden mit dem erhaltenen Härtefallgeld? «S’got», sagt Pedro Egli und ergänzt: Er vermisse Transparenz, er wisse gar nicht, wie sein Härtefallgeld berechnet worden sei. Zufrieden ist er vielmehr über die EO, die Erwerbsersatzentschädigung, die von der AHV ausbezahlt werde und pünktlich eintreffe. Pedro und Yvonne Egli haben einen Hauslieferdienst ins Leben gerufen. Pedro Egli kocht, seine Frau liefert das heisse Essen aus. In richtigem Geschirr, sagen Eglis.

Umgang mit Gastronomie sei menschenunwürdig

Victor Ledergerber vom «Freihof» in Gossau bezeichnet die Härtefall-Regelung als «zu kompliziert und viel zu komplex». «Ja, auch wir müssen wie viele andere ‹strable›», sagt er. Im «Freihof» seien sieben Lehrlinge beschäftigt. Er wolle diese Verantwortung wahrnehmen. Der Laden und die Freihof-Minigolfanlage sind geöffnet. Der «Freihof» habe noch keine Zahlung erhalten.

In Geduld üben mussten sich auch Lisa und Peter Schmitz vom Restaurant Frohsinn in Oberbüren. «Wir haben zuerst die Bestätigung bekommen, dass unser Gesuch eingegangen ist», sagt Schmitz. Vor Ostern sei nun auch das Geld eingetroffen. Der «Frohsinn»-Wirt sagt:

«Der ausbezahlte Betrag ist ein Witz.»

Schmitz’s führen den «Frohsinn» seit 32 Jahren. «Es ist nicht Sinn und Zweck, dass wir jetzt von unserer angesparten Altersreserve leben.» Der «Frohsinn»-Wirt nennt den momentanen Umgang mit der Gastronomie «menschenunwürdig».