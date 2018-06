Video Gut abgeschirmter Besuch: Italiens Nationalteam gastierte im Hotel Oberwaid Im Hotel Oberwaid in St.Gallen gastieren regelmässig internationale Fussballmannschaften. Zuletzt waren am östlichen Stadtrand die Italiener zu Besuch. Die Tifosi hatten jedoch kaum etwas davon. Arcangelo Balsamo

Mehr als den Spielern im Mannschaftsbus zuzuwinken, lag für die Tifosi während des Aufenthalts der Italiener in St.Gallen nicht drin. (Bild: Ralph Ribi)

Die italienische Fussball-Nationalmannschaft hat in der WM-Qualifikation versagt. Mit den Holländern und den Chilenen zählen sie zu den grossen Abwesenden am Turnier in Russland. Dennoch versammelten sich diese Woche zahlreiche Tifosi vor dem Hotel Oberwaid, in der Hoffnung einen Blick auf Balotelli und Co. zu erhaschen. Es blieb beim Wunsch. Die Mannschaft wurde von Sicherheitsleuten abgeschirmt, die Auffahrtsrampe zur Rezeption war abgesperrt. «Zum einen wünschen sich das die Fussballmannschaften und zum anderen wäre unsere Lobby sonst überfüllt», sagt Torsten Pinter, der Hoteldirektor der Oberwaid.

Mitarbeiter werden einen Tag davor informiert

Die Azzurri waren nicht das erste Mal zu Gast im Osten der Stadt. Bereits im vergangenen Juni gastierten sie im Kurhotel. Anlass war das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in Vaduz. Die genauen Gründe, warum die Italiener sich für die Oberwaid entschieden, kenne er nicht, sagt Pinter. «Vermutlich liegt es an der ruhigen Lage, an den hohen Sicherheitsstandards, der Nähe zum Autobahnanschluss und an der Diskretion, die wir unseren Gästen gewährleisten.» Pinter sagt, dass auch die Mitarbeiter jeweils nur kurzfristig erfahren würden, wenn sich eine Fussballmannschaft anmeldet. «Für gewöhnlich kommunizieren wir es erst am Tag davor.» Die Medienstelle des italienischen Fussballverbands FIGC sagt auf Anfrage, dass man die Hintergründe der Auswahl nicht kommunizieren könne.

Die Italiener sind nicht die ersten Fussballer, die am östlichen Stadtrand gastierten. «Das erste Fussballteam, das bei uns zu Gast war, war Swansea City. Auch die Nationalmannschaften Andorras, Schwedens und Israels haben bereits hier übernachtet», sagt Pinter. Vor allem beim Besuch der Israelis habe der Sicherheitsaspekt eine grosse Rolle gespielt. Von einem besonderen Mehraufwand fürs Hotelpersonal könne man jedoch nicht sprechen. «Vor allem die Kantonspolizei war damals gefordert. Ausserdem hatten die Israelis viele eigene Security-Leute dabei», sagt Pinter.

Täglich zur selben Uhrzeit eine Massage

Für gewöhnlich bleiben die Mannschaften für wenige Tage in der Oberwaid, wenn sie im Kybunpark oder in Vaduz spielen. Einzig Atalanta Bergamo blieb für zehn Tage, als sie sich im Sommer 2017 auf die bevorstehende Saison vorbereitete. Trainieren würden die Mannschaften jeweils in der Sportanlage Kellen in Tübach oder in Steinach. «Wenn die Mannschaften möchten, helfen wir beim Organisieren der Trainingsplätze. Aber für gewöhnlich regeln die Mannschaften das alleine», sagt Pinter.

Ausgefallene Extrawünsche hätten die Mannschaften jeweils nicht. «Einmal wollte ein Spieler täglich zur selben Uhrzeit eine Massage. Aber, das wollen andere Gäste auch. Deshalb kann man auch nicht von einem Extrawunsch sprechen», sagt Pinter.

Der Umgang mit den Spielern sei ohnehin entspannt und unkompliziert. Selbst der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimović, dem nicht selten Arroganz nachgesagt wird, ist laut Pinter «äusserst nett und menschlich». Das gleiche gelte auch für den italienischen Rekordnationalspieler Gianluigi Buffon. «Erfahrungsgemäss gilt: Je grösser der Star, desto leichter der Umgang», sagt Pinter.