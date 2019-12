Föhnsturm in der Ostschweiz: Ein Grillfest statt Fondue Chinoise zu Weihnachten Derzeit herrschen wegen des Föhns in der Region frühlingshafte Temperaturen um die 20 Grad. Auch dieses Jahr drohen deshalb: grüne Weihnachten.

Dieses Jahr wird es in den meisten Regionen der Ostschweiz wahrscheinlich keine weisse Weihnacht geben. Symbolbild: Urs Bucher (Wildhaus, 22. Dezember 2015)

«Eine solche Föhnlage ist nicht untypisch für diese Jahreszeit.» Das sagt der Meteorologe Stefan Scherrer von MeteoNews zur aktuellen Wetterlage in der Ostschweiz. «Es ist zwar ein Fakt, dass es zurzeit ausgesprochen mild ist. Aber obwohl der Föhn recht stark ist, ist er das nicht in ungewöhnlich hohem Masse.» Die Temperaturen seien in St.Gallen für den Dezember nicht einmal Rekordverdächtig hoch. Laut Scherrer wurde der wärmste Tag in diesem Monat vor 30 Jahren gemessen. Genauer gesagt am 16. Dezember 1989 mit gemessenen 19.6 Grad. Während der aktuellen Föhnphase sei die höchst gemessene Zahl mit 16.0 Grad (Stand 17. Dezember, 12.00 Uhr) nur Top acht seit Messbeginn.

Auch im Rheintal, wie beispielsweise in Vaduz, sei es mit den maximal gemessenen 19.2 Grad zwar ausgesprochen mild, aber die Temperaturen werden nicht in die Nähe des dortigen absoluten Höchstwertes für den Monat Dezember von 22.3 Grad kommen, welcher ebenfalls am 16. Dezember 1989 aufgestellt wurde. Scherrer vermutet:

«Wahrscheinlich wird auch die 20 Grad-Marke in dieser Region nicht geknackt.»

Der Föhn bleibe uns zwar auch in den kommenden Tagen erhalten, allerdings ziehe er sich vorübergehend in die oberen Alpentäler zurück. «Die Intensität des Föhns hat bereits etwas nachgelassen, demzufolge dürften die Temperaturen nicht mehr gross steigen», sagt Scherrer.

Windböen gefährlich für Lastwagen

Während in St.Gallen am Mittwoch und am Donnerstag kein Föhn vorausgesagt werde, kehre dieser von Donnerstagabend bis am Freitag wieder zurück. Scherrer sagt:

«Erst am Freitagabend wird es dann mit einer Kaltfront einen Wetterumschwung geben und der Föhn stellt längerfristig ab.»

Daher werde das Wetter am Wochenende wechselhaft nass und windig. Im Flachland vor allem am Sonntag teilweise auch stürmisch. Auch am Montag und Dienstag sei das Wetter eher mild, nass und windig. «Für weisse Weihnachten sieht es nicht allzu gut aus, allerdings bleibt je nach Wettermodell eine gewisse Restwahrscheinlichkeit in Takt.»

Der Föhn könne auch Auswirkungen auf den Verkehr haben, sagt Scherrer.

«Gefährlich werden solche Windböen vor allem dann, wenn sie aus dem nichts kommen.»

Da könne es besonders für windanfällige Fahrzeuge, also solche mit einer grossen Angriffsfläche – wie Lastwagen oder Fahrzeuge mit einem Anhänger – gefährlich werden. Grundsätzlich sei also Vorsicht geboten, denn so eine Böe spüre man auch wenn man mit dem Auto unterwegs sei. Zusätzlich müssten auch Bergbahnen ihren Betrieb teilweise einstellen.

Grüne Weihnachten die Regel

Hängt die aktuelle Wetterlage mit der Klimaerwärmung zusammen? Scherrers Antwort auf diese Frage lautet:

«Weisse Weihnachten waren eigentlich immer schon die Ausnahme und grüne Weihnachten die Regel, daher hat das nicht direkt etwas mit der Klimaerwärmung zu tun.»

Ausserdem bedeute die Klimaerwärmung nicht direkt, dass die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an Weihnachten weniger werde. Da die Luft bei höheren Temperaturen mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, sei je nach Wetterlage sogar mehr Schnee möglich. Laut Scherrer ist die Prognose für diese Weihnachten aber eher, dass es «grün, windig und nass» wird. Bei dem einen oder anderen könne es daher statt Fondue Chinoise ein Grillfest geben.