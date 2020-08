Grüne empfehlen Markus Buschor und nicht Maria Pappa fürs St.Galler Stadtpräsidium +++ Einzelne SP-Kritikerinnen schiessen scharf +++ «Frauenthema vergessen?»

Für Markus Buschor mit 13 zu 11 Stimmen

(vre) Am Samstag haben die Grünen die drei Kandidierenden fürs St.Galler Stadtpräsidium zu einem öffentlichen Hearing eingeladen. Im Nachgang zu dieser Veranstaltung beschloss eine Mitgliederversammlung mit 13 zu 11 Stimmen die Unterstützung des parteilosen Schuldirektors Markus Buschor. Das Nachsehen haben damit SP-Kandidatin und Baudirektorin Maria Pappa sowie FDP-Kandidat Mathias Gabathuler.

Die Wahlempfehlung für Buschor wurde in einer Mitteilung vom Wochenende vor allem mit seinen klaren Aussagen zur Klimapolitik und zur Gewichtung der Nachhaltigkeit als Querschnitt-Thema sowie mit seinem kompetenten Auftreten begründet. Das Engagement von Pappa in verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel dem Forum Marktplatz, wird in der Mitteilung gelobt. Ihr Kandidatur sei an der Mitgliederversammlung auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung gewürdigt worden.