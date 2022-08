Grümpelturnier «Wir hoffen auf viele Leute»: Das Grümpelturnier Untereggen wirbt mit Doppeljubiläum und vielen Neuheiten Vom 12. bis 14. August findet in Untereggen das traditionelle Grümpelturnier statt. Weil sich die Grümpelturnier-Organisatoren und die Jugendriege dazu entschlossen haben, gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, wird der Anlass speziell – und offener.

Das Grümpeli Untereggen findet nach einjährigem Aussetzen wieder statt und überrascht mit einigen Neuheiten. Bild: PD

Seit 40 Jahren spielen am Dorfgrümpelturnier in Untereggen Jung und Alt zusammen Fussball. Hierbei stünden Spiel, Spass und Fairness auf dem Spielfeld ebenso im Zentrum, wie das gemütliche Beisammensein an der Bar und im Festzelt bei musikalischer Unterhaltung, berichtet der Kommunikationsverantwortliche Daniel Widmer.

Dieses Jahr lädt das Grümpelturnier über dem Bodensee wieder Fussballbegeisterte nach Untereggen ein. «Wir hoffen auf viele Leute», sagt Widmer. Nach einem Jahr des coronabedingten Aussetzens sei die Freude über das Wiederaufblühen der Grümpelturniere beim Organisationsteam besonders gross. Dem Kommunikationschef gefalle vor allem, dass sein Grümpeli wieder im gewohnten Rahmen stattfinden könne: ohne beschränkte Personenanzahl und ohne Maskenpflicht.

Zusätzlich zum 40-Jahr-Jubiläum des Untereggener Grümpelis gilt es ein weiteres Jubiläum zu feiern: Auch die örtliche Jugendriege feiert ihr 51-jähriges Bestehen. «Das Motto ist 51/40», sagt Widmer, der auch Sprecher der Jugendriege Untereggen ist. Wie in den Jahren zuvor wird der Anlass von der örtlichen Jugendriege durchgeführt und der gesamte Erlös fliesst in die Jugikasse.

Grümpeli wird offener

Zwar bleibe das Grümpelturnier in seinen Grundzügen gleich, einige Neuheiten habe sich das Organisationsteam dennoch überlegt, sagt Widmer. So gibt es am diesjährigen Grümpeli neben einem grösseren Festzelt auch einen Wettstreit im sogenannten Harassen-Stapeln.

Das Jass-Turnier am Freitagabend, die Kinder- und Jugendturniere am Samstag- und Sonntagvormittag sowie die Erwachsenenspiele an den Nachmittagen, bei denen teilweise Kostüme getragen werden, bleiben hingegen traditionsgemäss bestehen.

Die Teams kommen am Grümpeli Untereggen auch gerne mit Verkleidung auf den Platz. Bild: PD

Neu ist hingegen, dass die Teilnahme am Fussball nicht wie in den Jahren zuvor ausschliesslich Untereggenerinnen und Untereggenern vorbehalten bleibt. So können in den angemeldeten Teams in diesem Jahr auch Auswärtige mitspielen, sofern mindestens drei Einheimische mit von der Partie sind. So habe man sich eine grössere Teilnehmeranzahl erhofft, berichtet der Kommunikationsbeauftragte Widmer. Das sei zwar nicht ganz gelungen, jedoch wolle man diese Offenheit beibehalten.

Zum allerersten Mal in der Geschichte des Unteregger Grümpelturniers sollen Frauentore auch nicht mehr doppelt gewertet werden. Widmer sagt:

«Es soll nicht mehr so wirken, als ob Frauen ja sowieso viel schlechter Fussball spielen als Männer und ihre Tore deshalb aufgewertet werden müssten.»

«Es geht uns vor allem ums Zelebrieren»

Ob nun viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg ans Untereggener Grümpelturnier finden oder nicht: «Es geht uns vor allem ums Zelebrieren unseres Grümpelis», sagt Daniel Widmer. Zehn Mannschaften in der Kinder-Kategorie und zwölf Erwachsenen-Teams haben sich bereits angemeldet.

Sogar eine kleine Überraschung haben sich die Organisatoren überlegt, sagt Widmer stolz: «Wir haben dieses Jahr etwas mehr Budget in die Hand genommen und eine fünfköpfige Band aus Österreich engagiert. Auf die Partykräscher freuen wir uns wirklich sehr.»