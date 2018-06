Ärger bei St.Galler Detailhändlern: Grossverteiler öffnen trotz Kinderfest Migros, Coop, Globus und Manor öffnen am St. Galler Kinderfest nachmittags ihre Läden. Die grössten Detailhändler der Innenstadt stossen mit ihrer Premiere bei der Dachorganisation Pro City auf Unverständnis. Daniel Wirth

Mittlerweile hat sich Ralph Bleuer wieder etwas beruhigt. Der Präsident von Pro City, der innerstädtischen Vereinigung von Unternehmen des Detailhandels, war empört, als er erfuhr, dass Migros, Coop, Globus und Manor am Tag des St. Galler Kinderfestes ihre Läden in der Innenstadt ab 13 Uhr öffnen werden. Im Vorstand von Pro City habe die einhellige Meinung geherrscht, das sei ein «No-Go».

Anfang Mai ging ein Brief an die Mitglieder und Sympathisanten von Pro City. Darin hiess es: «Obwohl der Tag kein gesetzlicher Feiertag ist, bleiben in St. Gallen verankerte Geschäfte und viele Büros geschlossen. Auch das ist ein Teil der Tradition!» Viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Stadt trügen mit diesem geschenkten freien Tag dazu bei, dass das Kinderfest ein Volksfest werde. «Darum empfehlen wir unseren Mitgliedern in der Innenstadt, ihr Geschäft geschlossen zu halten.»

Weisungen der Zentralen in anderen Landesteilen umsetzen

In der Regel sei die Zusammenarbeit mit den Grossverteilern gut, sagt Bleuer. Dass sie nun beim Kinderfest ausscheren und mit einer Tradition brechen, löst bei Bleuer Kopfschütteln aus. Migros, Coop, Globus und Manor halten sich nicht an die Empfehlung von Pro City. Das hat gemäss Bleuer damit zu tun, dass die Geschäftsführer in St. Gallen die Weisungen aus den Zentralen in anderen Landesteilen umsetzen müssen. Andreas Bühler, Mediensprecher der Migros Ostschweiz sagt dazu:

«Wir öffnen die Filiale im Einkaufszentrum Neumarkt am Kinderfesttag, um Einwohnern und Werktätigen der St. Galler Innenstadt und den Besuchern des Kinderfestes Einkäufe zu ermöglichen»

Den Mitarbeitenden mit schulpflichtigen Kindern und Wohnsitz in der Stadt werde die Möglichkeit geboten, einen freien Tag zu beziehen, um dem Kinderfest beiwohnen zu können, sagt Andreas Bühler.

Längst nicht alle lassen sich unter Druck setzen

Bei Coop tönt es gleich: Man wolle den Kunden eine Einkaufsmöglichkeit bieten. Coop öffnet ab 13 Uhr das Geschäft am Bohl (Coop City). Die kleinere unterirdische Filiale an der Neugasse hat sogar den ganzen Kinderfesttag geöffnet. Das sei schon vor drei Jahren so gewesen, sagt Markus Brunner, Mediensprecher von Coop Ostschweiz-Ticino.

Manor im Einkaufszentrum Webersbleiche öffnet ebenfalls um 13 Uhr. Mode Weber, in der «Webersbleiche» mit einem grossen Geschäft vertreten, bleibt am Kinderfesttag geschlossen. CEO Erich Weber:

«Wir gönnen unseren Mitarbeitenden diesen freien Festtag»

Auch im «Neumarkt» halten sich die meisten Detailhändler an die Pro-City-Empfehlung. Er fände es starken Tobak, was die Migros am Kinderfest mache, sagt ein empörter Thomas Portmann von der Urs Portmann Tabakwaren AG.

Alan Schmid

Kinderfest-Cheforganisator

«Ich finde es schade, dass die Grossverteiler die Filialen öffnen.»