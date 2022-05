Grossveranstaltung Neuer Veranstalter, gewohntes Programm: Bereits 5000 Läuferinnen und Läufer für den St.Galler Auffahrtslauf 2022 angemeldet Am 26. Mai fällt der Startschuss zum jährlichen Auffahrtslauf in St.Gallen. Bereits 5000 Läuferinnen und Läufer haben sich angemeldet. Die Anmeldezahlen sind zwar im Vergleich zu 2021 gestiegen, aber immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau.

Die Laufstrecke für den Halbmarathon wurde 2021 in der Innenstadt, mangels Mindestabstand, gekürzt. Bild: Michel Canonica

Die Stadt St.Gallen verwandelt sich am 26. Mai zum achten Mal zu einem Grossevent für Sportbegeisterte. Auch dieses Jahr nehmen zahlreiche Läuferinnen und Läufer beim Auffahrtslauf teil. Der Veranstalter Propuls Projektagentur aus St.Gallen konnte gemäss Medienmitteilung bereits 5000 Anmeldungen verzeichnen. Das diesjährige Motto des Laufs: «Jetzt erst recht!»

Auffahrtslauf diesmal ohne Coronamassnahmen

2021 fand der Auffahrtslauf unter strengen Coronamassnahmen statt. Unter anderem galt die 3G-Regelung und die Strecke für den Halbmarathon wurde in der Innenstadt, mangels Mindestabstand, gekürzt. Mit der Aufhebung der Massnahmen findet der Lauf dieses Jahr wieder im vollen Umfang statt. Das führte zu hohen Anmeldezahlen.

Daniel Schmidli, OK-Präsident Auffahrtslauf St. Gallen Bild: PD

«Im Vergleich zum Coronajahr 2021 sind die Anmeldezahlen gestiegen», sagt OK-Präsident Daniel Schmidli. «Wenn man aber den Vergleich zu den Zahlen in den Jahren vor der Pandemie zieht, sind wir noch nicht auf das Vor-Corona-Niveau zurückgekehrt. Dies gilt aber für die ganze Branche – mit einer Rückkehr auf das Vor-Corona-Niveau darf sicherlich erst in ein bis zwei Jahren gerechnet werden.»

Auch wenn die Veranstaltung dieses Mal ohne Coronamassnahmen stattfindet, gab es Nachwirkungen durch die Pandemie, was die Organisation des diesjährigen Events betrifft. «Gewisse Entscheidungen mussten kurzfristiger gefällt werden, was sich auf die Planungssicherheit auswirkt. Erschwerend hinzu kamen noch Verzögerungen in den Lieferketten», sagt Schmidli.

DJs und ein Tambourenverein heizen ein

Die Propuls Projektagentur veranstaltet das Grossevent dieses Jahr zum ersten Mal. Bis im vergangenen Jahr wurde der Auffahrtslauf von Radio FM1 organisiert, das wie diese Zeitung zum Medienunternehmen CH Media gehört.

Das Programm bleibt trotz des Wechsels wie gewohnt. Läuferinnen und Läufer können am Sechs-Kilometer-Lauf, Zehn-Kilometer-Lauf oder dem Halbmarathon teilnehmen. Für Kinder gibt es die Möglichkeit, am Stadionlauf teilzunehmen. Die Kinderläufe beginnen ab 11.30 Uhr, der Halbmarathon startet um 16.00 Uhr, der Zehn-Kilometer-Lauf um 18.00 Uhr und der Sechs-Kilometer-Lauf um 16.15 Uhr.

Entlang der gesamten Laufstrecke wird ebenfalls für Unterhaltung gesorgt. Unter anderem dürfen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer so wie Besucherinnen und Besucher auf Auftritte vom Alphorn Trio Abtwil, DJ Mike van Dyk und dem Tambourenverein Gossau freuen.

Wer am Lauf teilnehmen möchte, kann sich weiterhin über www.auffahrtslauf.ch anmelden.