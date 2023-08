Grosses für Kleinkunst Premiere, Pizza und Prosecco: Das Paula-Festival in St.Gallen zeigt gleich an der Eröffnung, was es kann In kurzer Zeit wurde das Festival mit dem merkwürdigen Namen auf die Beine gestellt. Regierungsrätin Laura Bucher und Stadtpräsidentin Maria Pappa lobten den Mut der Macherinnen und Macher. Das Paula-Festival selber zeigt, dass es für die Kleinkunst Grosses bietet: Schon am ersten Abend gab es eine spannende Uraufführung aus Ostschweizer Hand.

Spontanes Tänzchen zur Eröffnung: Das Festival Paula startet bunt, chaotisch und voller Charme. Bild: Julia Nehmiz

Die Bar wird geöffnet, der Pizzaofen wird eingefeuert, Bierbänke stehen im Halbkreis um einen offenen Wohnwagen. Auf der Kreuzbleiche kommt am Mittwochnachmittag Leben in die Zeltstadt. Um 17 Uhr wird das Paula-Interfestival eröffnet, die erste Aufführung steht an. In der Knallsonne werden kurz vor Vorstellungsbeginn noch ein paar Sonnenschirme zwischen den Bierbänken aufgespannt und noch mehr Bänke aufgestellt.

Etwas chaotisch wirkt es, etwas improvisiert und mit viel Charme. Vielleicht 30 Personen versuchen, ein Schattenplätzchen zu ergattern. Sie wollen die Aufführung «Puff! Völlig losgelöst» von der Gruppe Heitere Fahne und dem Kollektiv Frei-Raum sehen. Das inklusive Theaterstück ist die erste Produktion, die am Festival gezeigt wird.

Das Paula-Interfestival wurde am Mittwochnachmittag von der Gruppe Heitere Fahne und vom Theater Frei-Raum eröffnet. Bild: Julia Nehmiz

Menschen mit und ohne Behinderung performen, sie haben das Stück gemeinsam erarbeitet. Ein knallbunter Haufen Weltraumfahrerinnen und -fahrer bereitet sich auf den Flug zum Mars vor. Das clowneske Stück über den Mut, Grenzen zu überwinden, über den Wert von Freundschaft, kommt heiter daher. Manche Episode ist etwas langfädig, doch mit Spass und Freude vorgeführt.

Feiert sich hier die freie Szene unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

Die Performance ist öffentlich zugänglich, es braucht kein Ticket, um sie sich anzuschauen. Nur kurz bleiben Passantinnen und Spaziergänger stehen, niemand setzt sich spontan dazu. Die Skaterinnen und Skater im Skatepark gegenüber bleiben vom Spektakel unbeeindruckt. Am Abend trainieren mehrere Fussballteams hinter der Zeltstadt. Fussballer und Performer sind jeweils in ihr Spiel vertieft, vermischen sich nie. Ist das bezeichnend für das Festival? Feiert sich hier die freie Szene selber, unter Ausschluss der Öffentlichkeit?

Zur offiziellen Eröffnung um 18.30 Uhr zeigt sich ein leicht anderes Bild. Das Zirkuszelt ist gut gefüllt, Zuschauerinnen, Zuschauer, Künstlerinnen und Künstler, dazu einige wenige Vertreterinnen aus Politik und Stadt. Regierungsrätin Laura Bucher und Stadtpräsidentin Maria Pappa gratulieren den «Festival-Eltern» zu ihrem Mut, diesen grossen Event gewagt zu haben. Denn ja, ein Haus für die freie Szene, das gibt es noch immer nicht. Aber das Festival ist ein Anfang – Bucher wünscht, dass es weit über die Region hinaus strahlt.

Wetterglück: zur Eröffnung ein lauer Sommerabend. Bild: Julia Nehmiz

Die «Festival-Eltern», Autorin Rebecca C. Schnyder und Theatermacher Michael Finger, holpern durch ihre spontane Eröffnungsrede. Insgesamt lebt auch die Eröffnungszeremonie von der Spontaneität und vom Improvisationstalent der Künstlerinnen und Künstler. Sebastian Ryser und Kathrin Bosshard funken mit ihren Klappmaulpuppen dazwischen und ernten viele Lacher. Neun Performende versuchen sich an einer Choreografie, zuvor hatten noch alle, Publikum und Mitwirkende, gemeinsam getanzt. Trotz allem Chaos, das Festival atmet eine eigene Kraft, die mitreissend wirkt.

Mit Prosecco, Limonade und Pizza wird gemeinsam angestossen, charmant auch, dass es für jeden nur ein Getränk gibt – es ist kein Geld übrig für Apéro riche, lieber wird ins Festival investiert. Erste Begegnungen finden statt, ein israelischer Performer und eine St.Galler Schauspielerin entdecken Gemeinsamkeiten und laden sich zu ihren Vorstellungen ein. Oliver Kühn vom Theater Jetzt, Matthias Peter von der Kellerbühne, Nationalrätin Franziska Ryser, die Leiterinnen der städtischen Kulturförderung – munteres Plaudern, eine bunte, offene Atmosphäre, die alle umarmt.

Die Uraufführung ist eine Entdeckung

Auch das Publikum beweist Neugier. Am ersten Abend muss es sich zwischen drei Vorstellungen entscheiden. Alle drei sind gut besucht. Im Zirkuszelt wird «L’homme n’existe pas» von Michael Fingers Cirque de Loin aufgeführt, Finger selber schaut sich in der Lokremise die Uraufführung «Murgang» an, parallel zeigt das Tanztheater Rigolo seine Produktion «Ithir» im Theatersaal 1 in der Lok.

«Murgang» basiert auf einem Text von Brigitte Schmid-Gugler. Die St.Galler Autorin hatte dafür den Lehrermord als Ausgangslage genommen. Es ist der Monolog einer Frau, die Gewalt erfahren hat, die ihre Identität ändern muss, die in Einsamkeit und Isolation versinkt. Grosse Themen, viele Themen, der Text ist ein Gedankenstrom eines einsamen Opfers. Durch den klugen Zugriff der Performance-Inszenierung wird dem Abend jedoch jedes Abdriften in Gefühligkeit oder Kitsch genommen.

Eindrückliches Bühnenbild: Die Frau (Nelly Bütikofer) verschwindet in «Murgang» im Nebel. Bild: Coralie Wenger

Gut 50 Personen wollen die Uraufführung sehen, die Damen beim Einlass weisen jeden darauf hin, dass man während der Performance umhergehen darf, wer müde werde, könne sich setzen. Doch das Publikum sitzt schnell. Kaum jemand traut sich, um den raumbeherrschenden Kubus herumzugehen. Der Kubus ist mit Nebel gefüllt, wird im Takt der akustische Schläge erleuchtet. Plötzlich taucht aus dem Nebel eine Frau auf, wie ein Gespenst und doch ganz klar.

Eine Frauenstimme erklingt vom Band. Sie erzählt vom chaotischen Raum, in dem die Frau lebt, von der Einsamkeit, von Gewalt. Performerin Nelly Bütikofer erwacht dabei zum Leben, mühsam muss sie ihre Körperteile aktivieren. Das Publikum sitzt um sie herum, wie um ein Tier im Zoo, und beobachtet sie bei ihrem Seelenstriptease. Wie sie mit reduzierten Bewegungen um Eigenständigkeit und Würde kämpft, wie sie niedergedrückt wird, wie sie kurz ausgelassene Fröhlichkeit versprüht.

Nelly Bütikofer zeigt in «Murgang» einen Seelenstriptease. Bild: Coralie Wenger

Die Stimme erzählt, wie sie davon träumt, rauszugehen, sich einen Lippenstift zu kaufen, Strassenbahn zu fahren. Doch die Frau schafft es nicht, aus ihrem Gefängnis auszubrechen. Die Performance endet, wie sie begonnen hat. Nelly Bütikofer verschwindet im Nebel. Eine 45 Minuten kurze, prägnante Performance, die man so in St.Gallen noch nicht gesehen hat. Für Entdeckungen wie diese wurde das Festival Paula erschaffen.