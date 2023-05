In Rorschach ist ein Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Brand geraten – Hunderttausende Franken Schaden

Am Mittwoch kurz nach 19.20 Uhr ist bei der Notrufzentrale die Meldung von einem Brand an der Industriestrasse in Rorschach eingegangen. Der Dachstock eines Mehrfamilienhauses war aus bisher unbekannten Gründen in Brand geraten. Gemäss jetzigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.