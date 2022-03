Grosseinsatz Beim Rösten von Kaffee einen Kaminbrand ausgelöst: Sechs Personen bei Feuer in der St.Galler Altstadt verletzt Sechs hospitalisierte Personen und Sachschaden für sicher mehrere tausend Franken sind die Bilanz eines Kaminbrandes vom Dienstag in der St.Galler Altstadt. Während anderthalb Stunden standen rund 40 Angehörige von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

Angehörige der Berufsfeuerwehr St.Gallen in der Multergasse im Einsatz. Bild: Sandro Büchler

Am Dienstagvormittag ist es in der St.Galler Altstadt zu einem grösseren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Auslöser war ein Kaminbrand im Haus Multergasse 6. Der Einsatz dauerte rund anderthalb Stunden. Dies unter anderem, weil das Haus stark verqualmt war und sich die Suche nach dem Brandherd zeitaufwendig gestaltete.

Fünf Personen leicht, eine Person mittelschwer verletzt

Beim Brand wurden sechs Personen verletzt. Fünf von ihnen zogen sich eine leichte, ein 76-jähriger Mitarbeiter der Kaffeerösterei zog sich eine mittelschwere Rauchgasvergiftung zu. Der Schaden an der Liegenschaft lässt sich noch nicht genau beziffern, dürfte aber mehrere tausend Franken betragen. Schäden gab's vor allem durch die starke Rauchentwicklung und den Russ, der sich dadurch in den Räumen ablagerte.

10 Bilder 10 Bilder Ein Hubretter der Feuerwehr in der Multergasse im Einsatz. Bild: Julia Nehmiz (15.3.2022)

Ausgebrochen war das Feuer in der Kafferösterei, die im Haus untergebracht ist. Beim Rösten von Kaffee war es zu einer starken Hitze- und Rauchentwicklung gekommen. Normalerweise werde diese Hitze und der Rauch durch den Kamin abgeführt, in dem Fall sei das nicht geschehen. Schliesslich geriet der Rauchabzug in Brand. Die Ursache sei unbekannt und werde jetzt untersucht, sagte Hanspeter Krüsi, der Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

Zwei Personen per Drehleiter aus dem dritten Stock evakuiert

Der Qualm verbreitete sich von der Kaffeeröster aus rasch im ganzen Haus. Er versperrte auch zwei Personen den Fluchtweg, so dass sie von der Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem dritten Stock evakuiert werden mussten. Die Feuerwehr musste in der Folge auch das ganze Haus entlüften. Wann der Betrieb in der Kaffeeröstereri wieder aufgenommen werden kann, war am Dienstagmittag offen.

Mit dem Hubretter in Richtung Dach. Bild: Sandro Büchler

Der Bereich rund um den Bärenplatz wurde für den Einsatz vom Dienstagvormittag weiträumig abgesperrt. In der Multer-, Markt- und Spisergasse sowie in Hinterlauben war auch für Fussgängerinnen und Fussgänger während rund anderthalb Stunden kein Durchkommen mehr.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz

Im Einsatz stand am Dienstagvormittag an der Multergasse von an Anfang an ein relativ grosses Aufgebot. Der Brandort liege an äusserst belebten Gassen und in einem Gebiet, in dem die Häuser dicht an dicht stünden, begründete Hanspeter Krüsi. Im Einsatz standen über 20 Angehörige der Feuerwehr, ein Dutzend Angehörige des Rettungsdienstes einschliesslich eines Notarztes sowie mehrere Patrouillen der Stadt- und der Kantonspolizei.