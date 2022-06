800 Wohnungen bauen, Reiche anlocken und Steuerfuss senken: So will die Gemeinde Wittenbach ihr schlechtes Image abstreifen

Die Gemeinde Wittenbach will in den nächsten 20 Jahren 800 Wohnungen für Gutbetuchte bauen. Sie erhofft sich davon Steuermehreinnahmen von drei bis fünf Millionen Franken im Jahr. In der Bevölkerung regt sich Widerstand. Manche sagen: «Es ist Wunschdenken, dass plötzlich lauter schöne, reiche Menschen nach Wittenbach ziehen, nur weil die Gemeinde ein paar Wohnungen baut.»