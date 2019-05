Grosse Augen und dicke Jacken am «Aufgetischt» Trotz Regens und Kälte hat das 8. Strassenkunst-Festival «Aufgetischt» viel Publikum angelockt. Schätzungsweise jeder zehnte Besucher kaufte sich den erstmals angebotenen Gönnerbändel. Daniel Wirth

Otto il Bassotto begeistert das Publikum in der Multergasse mit seiner Ballon-Comedy. (Bild: Bilder: Urs Bucher)

Zeitweise schüttete es wie aus Kübeln, manchmal schonte es, ganz selten schien die Sonne: Petrus war dem «Aufgetischt» nicht gleich wohl gesinnt wie im vergangenen Frühsommer. Trotzdem: Das beliebte Strassenkunst-Festival lockte auch dieses Jahr viel Publikum an.

Die Besucherinnen und Besucher waren zum Teil in warme Kleider oder Regenpelerinen eingepackt, die Kleinsten kamen im Skianzug. «Wir dürfen unseren Besuchern ein Kränzchen winden», sagte Christoph Sprecher gestern Sonntag gegenüber dieser Zeitung. Der Festivalleiter ist zufrieden: «Es war der gewohnt friedliche und stimmungsvolle Anlass ohne nennenswerte Zwischenfälle», zog Sprecher eine positive Bilanz.

Dass auch bei misslichen Bedingungen wieder Tausende in die südliche Altstadt strömten und den über 100 Strassenkünstlern aus 23 Nationen zusahen, mache Mut für die Zukunft, sagt Sprecher. Wie viele Besucherinnen und Besuchern an die 2019er-Ausgabe des «Aufgetischt» kamen, wusste Sprecher gestern noch nicht. Er schätzt aber, dass 5000 bis 6000 Bändel verkauft wurden. Rund zehn Prozent der Besucher, die am Freitag gekommen seien, hätten einen Gönnerbändel für 20 Franken erworben. Dieser Gönnerbändel wurde dieses Jahr erstmals verkauft; der «normale» Bändel kostete wie in den Vorjahren zehn Franken. Dass jeder zehnte Besucher auch ein Gönner war, ist für Sprecher ein «erfreuliches Zeichen».

Weniger Bier verkauft als auch schon

Das «Aufgetischt», das für zwei Tage einen Aufwand von rund 400000 Franken hat, ist finanziell nicht auf Rosen gebettet («Tagblatt» vom 8. Mai). Es finanziert sich zu einem Teil aus dem Verkauf von Bändeln, zu einem grösseren Teil mit dem Verkauf von Streetfood und Getränken. «Wir haben weniger Getränke verkauft als im vergangenen Jahr», sagt Sprecher. Der Regen und die Kälte hätten nicht zum gemütlichen Verweilen auf dem Festivalgelände eingeladen. So war am Samstag in den Gassen und auf dem Bären- und Klosterplatz zu beobachten, dass sich die Besucherinnen und Besucher schnellen Schrittes von einer Show zu nächsten bewegten.

Sprecher bestätigt das. Dennoch: Die Strassenkünstlerinnen und -künstler, die ihre Darbietungen lieber bei schönem Wetter zeigen, seien begeistert gewesen ob des grossen Publikumsaufmarsches. Das wirke motivierend auf die Tänzer, Musiker und Akrobaten. Von den angekündigten Shows konnten gemäss Sprecher 90 Prozent durchgeführt werden, etwa zehn Prozent fielen ins Wasser.

Das «Aufgetischt» fand bereits zum 8. Mal statt. Seine Premiere hatte es 2012 beim Gallusjubiläum. Das Strassenkunst-Festival hat sich im Veranstaltungskalender der Stadt etabliert.