Grossaufgebot 32-Jähriger drohte, alles in die Luft zu sprengen: Polizeieinsatz in der Stadt St.Gallen dauerte über zwei Stunden Am Mittwochmorgen hat ein Mann aus einer Wohnung diverse Gegenstände geworfen und Drohungen ausgesprochen. Die Stadtpolizei St.Gallen stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz und konnte den 32-jährigen Mann nach über zwei Stunden anhalten.

Nebst der Sondereinheit für Spezielle Taktische Einsätze der Polizei stand auch die Verhandlungsgruppe im Einsatz. Symbolbild: Stadtpolizei St.Gallen

Am Mittwochmorgen kurz vor 6.45 Uhr ging bei der Stadtpolizei St.Gallen die Meldung ein, dass ein Mann aus seiner Wohnung an der Fuchsenstrasse Gegenstände werfe. Zudem schreie er laut herum. Wie es am Nachmittag in einer Medienmitteilung der Stadtpolizei heisst, konnte eine Patrouille Kontakt mit dem Mann aufnehmen. Er sei aber weiterhin in seiner verschlossenen Wohnung geblieben. Im Gespräch habe er einen verwirrten Eindruck gemacht und Drohungen ausgesprochen, dass er alles in die Luft sprengen würde.

Die Stadtpolizei St.Gallen stand aufgrund der Aussagen und den Umständen mit einem Grossaufgebot im Einsatz, wie es weiter im Communiqué heisst. Nebst der Sondereinheit für Spezielle Taktische Einsätze der Polizei stand die Verhandlungsgruppe im Einsatz. Zudem sei die Stadtpolizei durch einen Hundeführer mit einem Schutzhund der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden unterstützt worden.

Wie die Stadtpolizei schreibt, dauerten die Gespräche mit dem 32-jährigen Schweizer über zwei Stunden. Während dieser Zeit habe er laufend wirre Aussagen gemacht und mehrere Gegenstände wie Kissen oder Gläser aus dem Fenster auf eine Wiese geworfen. Kurz nach 9 Uhr habe er die Wohnungstüre aufgemacht, worauf die Sondereinheit ihn habe festnehmen können. Er wurde laut Mitteilung durch einen Arzt begutachtet und in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Verletzt wurde beim Einsatz niemand. Eine Gefährdung für die Öffentlichkeit bestand gemäss der Stadtpolizei nicht. (stapo/evw)