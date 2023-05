Grossanlass Laufen mit Cologna: Der St.Galler Auffahrtslauf verzeichnet bereits 5000 Anmeldungen – darunter sind auch Schnelle und Prominente Am St.Galler Auffahrtslauf rennen und schwitzen Kinder und Erwachsene. Im Startfeld sind Dominic Lobalu, Dario Cologna oder Fabienne Vonlanthen, eine der aktuell schnellsten Frauen der Schweiz.

Emotionen im Ziel am letztjährigen Auffahrtslauf. Bild: Michel Canonica

Die Bilder sprechen für sich. Wer im Kybunpark nach einem anstrengenden Auffahrtslauf ins Ziel rennt, stolpert oder, wie Dominic Lobalu, sprintet, erfährt Genugtuung und Glücksgefühle. Jährlich lockt die Laufveranstaltung mehrere tausend Laufbegeisterte nach St.Gallen. Auch diese Woche.

Am Donnerstag schnaufen, schwitzen und rennen wieder 6000 Kinder und Erwachsene um die Wette. Angehörige feuern ihre Liebsten an, Leute aus der Politik zeigen sich volksnah und Dominic Lobalu, der Diamond-League-Sieger, rennt vermutlich wieder allen davon.

Der Auffahrtslauf ist ein Volksfest und hat dieses Jahr neue Startkategorien, Langlaufprominenz und eine «Sportexpo» mit 20 Ständen.

Neue Kategorie: Der «Lauf für alle»

Neu dieses Jahr ist der inklusive Lauf für alle. Bei diesem Lauf sei es laut den Veranstaltenden egal, wie alt, schnell, mutig oder schüchtern die Teilnehmenden sind. Es sei auch egal, ob man im Rollstuhl, an Krücken, mit oder ohne Beeinträchtigung ist.

Die Strecke am «Lauf für alle» ist 850 Meter lang und barrierefrei. Sie führt in zwei Schlaufen um den Kybunpark und endet im Stadion. Es sei die erste inklusive Kategorie an einem Auffahrtslauf, sagt OK-Präsident Daniel Schmidli von der ProPuls Projektagentur, die den Auffahrtslauf veranstaltet.

Auch für Kinder haben die Organisatoren mehr Startplätze geschaffen. So werde es nun bei den Jahrgängen ab 2013 zwei Läufe pro Jahrgang geben. Schmidli sagt:

«Wir erwarten über 2000 rennende Kinder.»

Kinder ab zehn Jahren erwartet eine Strecke von 1400 Metern. Jüngere laufen 850 Meter, 450 Meter und die kleinsten, ab Jahrgang 2019, laufen 180 Meter.

Kinder rennen am St.Galler Auffahrtslauf um die Wette. Bild Michel Canonica

Lobalu und Cologna am Halbmarathon

Die Sitterbrücke ist in diesem Jahr wieder offen. Das heisst: Teilnehmende des Halbmarathons rennen wieder die ursprüngliche Strecke und weniger Höhenmeter als letztes Jahr.

Die Strecke führt vom Stadion, im Westen der Stadt, vorbei am Gübsensee, über den Güterbahnhof ins Stadtzentrum und zurück über die Kreuzbleiche und das Sittertobel.

Der schnellste im Jahr 2022: Dominic Lobalu läuft dieses Jahr den Halbmarathon ausser Konkurrenz. Bild: Donato Caspari

Der Sieger aus der letzten beiden Auffahrtsläufen ist Dominic Lobalu. Lobalu, der Weltklasseläufer des LC Brühl, machte im Juni 2022 mit dem Sieg am Diamond-League-Meeting in Stockholm international auf sich aufmerksam.

Als Neunjähriger flüchtete Lobalu vor dem Bürgerkrieg nach Kenia und als zwanzigjähriger kam Lobalu 2019 als Flüchtling in die Schweiz, nach Abtwil. Seine Auffahrtslaufzeit im letzten Jahr: eine Stunde und sechs Minuten.

Wer trotz geschenkten Höhenmetern nicht so schnell wie Lobalu ist, erhält trotzdem ein Starterpaket, Verpflegung und Geschenke im Ziel. Das gilt für Teilnehmende aller Kategorien.

Die Halbmarathon-Strecke kann auch zu zweit oder zu dritt absolviert werden. Und Lobalu läuft dieses Jahr übrigens ausser Konkurrenz.

Mit dabei ist auch der vierfache Langlauf-Olympiasieger Dario Cologna. Für Cologna, der sich langes Laufen gewohnt ist, ist die Teilnahme offenbar eine Premiere. Cologna sowie Lobalu werden an der Expo eine Autogrammstunde halten.

«Der Zehner» und «der Sechser»

Alle, die den Auffahrtslauf in zehn oder sechs Kilometern absolvieren, rennen bis zum Gübsensee und direkt oder indirekt wieder zurück.

Speziell dabei: Fabienne Vonlanthen tritt bei den Frauen über zehn Kilometer an. Sie gehört aktuell zu den schnellsten Schweizer Läuferinnen über die Halbmarathon- und Zehnkilometer-Distanz. Die Veranstaltenden erwarten von ihr «eine beeindruckende Leistung.»

Personen, die in der Kategorie Nordic-Walking mitmachen, gehen über dieselbe Strecke. Das Klassement der Zehnkilometer-Distanz werde für Gehende separat aufgeführt. Für Gehende auf der Sechskilometer-Strecke gebe es keine Wertung.

Anmeldezahlen steigen

OK-Präsident Daniel Schmidli Bild: PD

«Die Anmeldezahlen haben sich wie erhofft wieder gesteigert», sagt Schmidli. Sie verbuchen einen Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die Zahlen seien zwar noch nicht so hoch wie vor der Pandemie, sagt Schmidli. Er sei aber trotzdem begeistert.

Die Veranstaltenden rechnen bis zum Startschuss mit 6000 Anmeldungen. Kurzentschlossene können sich auf auffahrtslauf.ch noch bis am Mittwochabend anmelden.