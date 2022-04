Grossanlass «Jetzt wollen wir endlich das Fest haben»: Marketingchef Max Nadig freut sich nach langer Vorbereitung aufs Gesangsfest, das Tausende Sänger nach Gossau locken wird Die letzten Vorbereitungen für das Festival der Chöre laufen. In knapp drei Wochen geht es los. In der Stadt Gossau herrscht Vorfreude auf den Grossanlass.

Auch gemischte Chöre werden in Gossau zu hören sein. Donato Caspari

Die Freude darüber, dass es bald losgeht, ist an der Medienkonferenz für das Schweizer Gesangsfestival 22 deutlich spürbar. Nach Jahren der Vorbereitung steht nun eines der grössten Anlässe in der Schweiz nach der Pandemie auf dem Programm. Gossau wird zum nationalen Zentrum aller Freunde des Chorgesangs. Ein Festival der Begegnung und der Fröhlichkeit soll es sein, sagt Max Nadig, der für das Marketing zuständig ist.

Die Musik gehört allen

Vom 20. bis 28. Mai steht Gossau ganz im Zeichen der Chormusik. «Unser Fest soll eine Mischung aus Tradition und Fortschritt sein. Im Zentrum steht dabei immer die Musik», sagt Guido Helbling, der Musikalische Leiter des Grossanlasses. Das Chorwesen befindet sich im Wandel. «Es gibt immer wieder ältere Chöre, die aufgeben. Auf der anderen Seite spriessen aber Chöre wie Champignons aus dem Boden», fügt er an. Das Gesangsfest will eine spannende Mischung aus traditionellem Chorgut, aber auch Gesangstilen wie Jazz, Pop oder Klassik bieten.

Viele Höhepunkte

Ab dem Freitag, 20. Mai, wird dann Gossau zum Epizentrum der Chormusik. Die musikalischen Angebote sind breit gefächert. Neben den traditionellen Konzerten vor Experten gibt es verschiedene andere Auftrittsformen. Bei den sogenannten Begegnungskonzerten treffen sich verschiedene Chöre zum gemeinsamen Singen. Bei den Festkonzerten haben sich zwei bis drei Chöre bereits im Vorfeld gefunden und gemeinsam einen Auftritt vorbereitet. Auf den Sing-Inseln werden sich Chöre in kurzen Auftritten präsentieren. Dazu gibt es zahlreiche Schnupperateliers.

Der musikalische Hotspot des Gesangsfestivals ist auf der Bundwiese zu finden. Dort steht ein 1500 Personen fassendes Zirkuszelt. Hier finden der Startschuss und die Schlussfeierlichkeiten des Festes statt, hier konzertieren jeden Abend Chöre und am selben Ort findet täglich um 16.30 Uhr ein Singanlass mit über 1000 Menschen statt. Ein Festival der kurzen Wege soll es sein, steht auf der Website des Grossanlasses. Der Lageplan gibt den Organisatoren recht. Alle Örtlichkeiten befinden sich in Gehdistanz, die meisten von davon ganz in der Nähe der Bundwiese.

Finanziell scheint das Fest auf gesunden Beinen zu stehen. Über die Hälfte des Budgets von zwei Millionen Franken kommt von Sponsoren und der öffentlichen Hand. Das restliche Geld wird mit Einnahmen wie zum Beispiel den Festivalpässen generiert. Finanzchef Martin Stadler wirkt zufrieden. «Ich kann auf jeden Fall gut schlafen», sagt er.

Max Nadig ist für das Marketing zuständig. Ralph Ribi

Damit Teilnehmer und Besucher bei diesem Grossanlass nicht die Übersicht verlieren, findet sich auf der Website des Festivals ein Tool. Mithilfe dieses digitalen Festivalguides sollte es kein Problem sein, die Auftritte des eigenen Lieblingschors nicht zu verpassen.

«Jetzt wollen wir endlich das Fest haben. Wir sind guter Dinge. Wir sind gut vorbereitet», sagt Marketing-Chef Max Nadig mit grosser Vorfreude.

Hinweis:

sgf22.ch