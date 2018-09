Grossandrang in der Pilzkontrolle im Botanischen Garten St.Gallen

Die Pilzkontrolle im Botanischen Garten St.Gallen ist am Montag, 7.30 bis 8.30 Uhr, sowie täglich von Montag bis Freitag, 16.30 bis 17 Uhr, in Betrieb. Am Samstag und Sonntag bleibt sie geschlossen.

In einigen Gemeinden des Kantons St.Gallen gelten weiterhin Schonzeiten für das Sammeln von Pilzen. Was wo gilt, ist in einem Merkblatt des kantonalen Amtes für Natur, Jagd und Fischerei ersichtlich. (vre)