Green Lightnings verteidigen Meistertitel Die FCSG-Cheerleader glänzten an den Schweizer Meisterschaften in Martigny mit hervorragenden Leistungen – und siegten in der Königskategorie. Seraina Hess

Top-Resultate in Martigny: die FCSG-Cheerleader. (Bild: PD)

(seh) Andrea Meyer, Präsidentin der FCSG-Cheerleader, zeigt sich am Sonntag mehr als glücklich über die Ergebnisse an der National Cheerleading Championship in Marigny. Das erste Leistungsteam Green Lightnings eroberte seinen 16. Schweizer-Meister-Titel in der Königskategorie, im Senior Allgirl Cheer Level 6. Green Thunder, das zweite Senior Allgirl Team, erreichte im Level 5 den 4. Platz.

Auch das Juniorinnen-Leistungsteam mit Sportlerinnen im Alter von zwölf bis 16 Jahren glänzte – und das gleich doppelt. In der Kategorie Groupstunt Junior Allgirl Level 5 nahm das Team den Schweizer-Meister-Titel mit nach St. Gallen. Zudem holte es in der Kategorie Junior Allgirl Level 4 den Vize-Schweizer-Meister-Titel.

Ein weiterer Sieg für die Jüngsten

Green Twinkle, das erste PeeWee-Team im Alter zwischen 5 und 11 Jahren, wurde Schweizer Meister in der Kategorie PeeWee Allgirl Level 2. Die Green Comets, das zweite PeeWee-Team der FCSG-Cheerleader, erreichte den 10. Platz in derselben Kategorie.