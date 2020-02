Gratis, praktisch, umstritten: Die Gemeinde Berg hält ihre Bewohner via Whatsapp über aktuelle Themen auf dem Laufenden

So halten es andere Gemeinden mit Whatsapp



In Mörschwil ist die Einführung eines digitalen Informationsdiensts mindestens bis Ende Jahr kein Thema. «Da ich bekanntlich immer noch kein Handy besitze – und damit seit mehr als 28 Jahren meinen Job ausübe – interessiert mich dieses Thema absolut nicht», sagt der scheidende Gemeindepräsident Paul Bühler. Anders in Wittenbach. «Die Gemeinde muss sich auf das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger einstellen – und nicht umgekehrt», findet Gemeindepräsident Oliver Gröble. Die Leute würden nun einmal Whatsapp benützen. In diesem Sinn könne er es sich vorstellen, dies wie in Berg als zusätzlichen Kommunikationskanal zu prüfen. Muolen bietet auf der Website einen Aboservice. «Heute, da jeder seine E-Mails auf dem Handy hat, erachte ich diese Lösung als genügend», sagt Gemeindepräsident Bernhard Keller. Rund 50 Abonnenten hätten diesen News-Service bestellt. «Die anderen warten jeweils gespannt auf das Mitteilungsblatt, welches alle 14 Tage in die Haushalte flattert.» Boris Tschirky, Präsident von Gaiserwald, will sich erst zum Thema äussern, wenn demnächst die Ergebnisse einer Einwohnerzufriedenheitsanalyse vorliegen. «Diese Umfrage bildet die Grundlage für die Legislaturziele 2021 bis 2024 und beinhaltet auch die Thematik Kommunikationsmittel.»