St.Galler Organist spielt Gotteslob mit allem, was Tasten hat Sebastian Bausch ist seit knapp einem Jahr Hauptorganist an den Kirchen St.Otmar, St.Georgen und Riethüsli. Er liebt die Vielfalt seiner Arbeit, die Sonntagsdienste ebenso wie die Kür: Konzerte und Forschung. Bettina Kugler

Sebastian Bausch an einem seiner drei Arbeitsplätze: der Orgel zu St. Otmar. (Bild: Benjamin Manser)

Hoch hinauf geht es an seinen Arbeitsplatz, durch eine sonst verschlossene Tür. Enge, gewundene Treppenstufen führen zur Empore der Kirche St. Otmar; Sebastian Bausch nimmt sie leichtfüssig. Oft genug spielt und übt er hier oben. Wenn er dann für das Foto vor dem Prospekt steht, dem sichtbaren Teil der Orgel, wirkt er regelrecht klein – wie Pfeile zielen die Pfeifen himmelwärts. Mag sein, dass die die Grösse seines Instruments bescheiden macht. Ganz sicher ist es auch das grosse, herausfordernde Repertoire, das Komponisten wie Johann Sebastian Bach dafür hinterlassen haben, ohne mit dessen jahrhundertelangem Nachleben zu rechnen – in einer Mischung aus Bescheidenheit und selbstbewusster Könnerschaft.

Bescheiden wie Übervater Johann Sebastian Bach

Was das Selbstverständnis angeht, folgt Bausch, in Süddeutschland aufgewachsen, zweifellos dem Vorbild Bachs. «Die Untertreibung des Jahrhunderts» sei es, sagt er, wenn dieser seine Sammlung an gewaltigen Choralbearbeitungen, an Präludien, Fugen und Stücken für den Gottesdienst nach Luthers Liturgie sec «Clavierübung» nenne. «Clavier», das ist zu Bachs Zeiten noch der Sammelbegriff für alles, was Tasten hat. Der Orgel ist der dritte Teil der Sammlung gewidmet; aus ihr wird Bausch am Sonntag in einer Abendmusik Choralbearbeitungen spielen. Nach knapp einem Jahr als neuer Hauptorganist an den Kirchen der Seelsorgeeinheit Zentrum ist es sein grosses Antrittskonzert.

Im Alltag, der für Kirchenmusiker seinen Höhepunkt am Wochenende hat, sonntags, an Feiertagen und den jeweiligen Vorabenden, gebietet der Dreissigjährige über unzählige Tasten, Register, Pedale. Er begleitet in Gottesdiensten den Gesang der Gemeinde, er korrepetiert als Chororganist in den Proben mehrerer Chöre. Er weiss, wo er Tempo und Gestaltung dem Raum anpassen muss und wo er die Stimmung des Tages aufnehmen kann, mit den Gottesdienstbesuchern nah genug in Kontakt ist. In Konzerten entscheidet dann vor allem das Werk, die Idee des Komponisten.

Ein Benediktinermönch war sein erster Lehrer

Damit beschäftigt sich Sebastian Bausch auch als Wissenschafter an der Hochschule der Künste Bern, in seiner Dissertation zur Spielweise und Interpretationspraxis des späten 19. Jahrhunderts. «Es ist spannend, Aufnahmen aus den Anfängen der Schallplatten-Ära zu hören», sagt er, «sie sind ein klingendes Fenster ins 19. Jahrhundert.» Stilistisch würden die Interpretationen darauf oft stark abweichen von dem, was heute üblich sei.

Wie die meisten Organisten ist Bausch über den Umweg des Klaviers zur Orgel aufgestiegen. Den ersten Unterricht bekam er an der Benediktinerabtei Neresheim, am Ostrand der Schwäbischen Alb, bei einem Mönch und Priester der Abtei. «Er kannte sich gut aus mit Alter Musik auch aus der Zeit vor Bach», erzählt er; «durch ihn lernte ich früh die klösterliche Tradition des Chorals kennen.» Zu Hause kam, gut ökumenisch, die von Luther geprägte evangelische Kirchenmusik hinzu: Sebastian Bauschs Mutter stammt aus Hamburg. Sie sang in mehreren Chören; eine Kantorin knüpfte den Kontakt zur Benediktinerabtei. So konnte er an einem Vorzeigeinstrument des süddeutschen Spätbarocks lernen. Hinzu kam das Cembalo; dem modernen Klavier blieb er weiterhin treu. Studiert hat er sowohl an der auf Alte Musik spezialisierten Schola Cantorum in Basel als auch an der Musikhochschule in Freiburg/Breisgau. Immer ist da Neugier – und die Bereitschaft, die Spielweise und Interpretation vom jeweiligen Instrument und Raum abzuleiten.

Für manche ist die Orgel Inbegriff des Verzopften

Abgehoben fühlt er sich nicht am Spieltisch auf der Empore, mit seinem immensen Wissen über die Musik früherer Jahrhunderte. «Es kommt aber durchaus vor, dass Leute etwa bei einer Abdankung sagen: ‹Bitte keine Orgelmusik.› Manche verbinden damit eine bestimmte Art von Kirche und Gottesdienst, mit der sie sich nicht oder nicht mehr identifizieren.» Doch dass er als Organist einen Kontrapunkt zum Lärm des Alltags setzen kann, spornt Sebastian Bausch an – nicht nur, wenn dieser so kunstvoll gesetzt ist wie in Werken seines Namensvetters Johann Sebastian.

Hinweis: Abendmusik Sonntag, 23.6., 19.30 Uhr, Kirche St. Otmar