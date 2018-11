Gossauer Stadtrat will Parkierregeln anpassen Keine Pendlerbewilligungen mehr, weniger erweiterbare blaue Zonen: In Gossau soll sich für Autofahrer einiges ändern.

Der Gossauer Stadtrat beabsichtigt, das heutige Parkierungsreglement aktuellen Entwicklungen anzupassen. Deshalb will er in der erweiterten blauen Zone (EBZ) die heute elf Sektoren auf vier zusammenfassen. Die Pendler-Karten für die EBZ-Parkplätze werden abgeschafft. Mit dieser Massnahme werde das Verlagerungsziel des Agglomerationsprogramms unterstützt, heisst es in einer Mitteilung. Die Handwerker-Bewilligungen sollen künftig nicht mehr an ein bestimmtes Firmenfahrzeug gebunden sein. In der EBZ-Zone im Stadtzentrum werden zudem mehrere blaue zu gebührenpflichtigen weissen Parkplätzen umgewandelt.

Parkgebühren bargeldlos bezahlen

Das Langzeitparkieren im Zentrum ist künftig nur noch auf dem Marktplatz und dem Bedaplatz vorgesehen. Der Stadtrat wird das geänderte Parkierungsreglement dem Parlament zum Beschluss unterbreiten. Unabhängig vom Reglement wird das Ticket-System für gebührenpflichtige Parkplätze erneuert. Auf Anfang 2019 ist die Einführung der ParkingCard vorgesehen. Damit wird das bargeldlose Bezahlen der Parkgebühren möglich. Wahlweise kann dies mit der ParkingCard oder über eine App geschehen. (gk/seh)