Gossauer Stadtrat verzichtet auf Strassenlampen mit Bewegungsmeldern

CVP-Stadtparlamentarier Markus Bernhardsgrütter hat in einer Einfachen Anfrage vorgeschlagen, die Strassenbeleuchtung in der Nacht jeweils während einiger Stunden auszuschalten. Der Gossauer Stadtrat ist aber der Ansicht, dass eine Investition in Bewegungsmelder kein zusätzliches Einsparpotenzial mehr ergebe.