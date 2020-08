Sportschützen Gossau liefern eine Meisterleistung ab Die Sportschützen Gossau gewinnen an der Gruppenmeisterschaft im Kleinkaliber Gold über 50 Meter.

Die Sportschützen Gossau mit dem sportlichen Leiter Christoph Strässle und den Athleten Christoph Dürr, Myriam Brühwiler, Christian Alther, Franziska Stark und Joel Brüschweiler (von links) gewannen die Schweizer Gruppenmeisterschaft im Bereich Kleinkaliber. Bild: PD

Die Ausgangslage hätte nicht nervenaufreibender sein können: Die letzten zwei Schüsse der Schweizer Gruppenmeisterschaft über 50 m Gewehr entschieden über Gold und Silber. Denn Gossau und Dielsdorf lagen exakt gleichauf. Die Sportschützen Gossau riefen aber ihre beste Leistung dann ab, als es am meisten zählte.

Nach den ausgezeichneten Resultaten in den letzten beiden Schüssen von Christian Alther, Christoph Dürr, Franziska Stark, Myriam Brühwiler und Joel Brüschweiler wusste der sportliche Leiter Christoph Strässle: «Das ist für den Gegner nicht machbar.» Und so war es dann auch. Die Sportschützen Gossau feierten verdient den Titel in der Gruppenmeisterschaft, die mit dem Cup im Fussball verglichen werden kann. «Die Freude war riesig», sagt Schützin Brühwiler. Die Anspannung sei sehr gross gewesen zum Schluss. «Aber wir haben auf unser Können vertraut, dass wir auch mit einem höheren Puls gute Resultate schiessen können.» Das ist Gossau eindrücklich gelungen.

Bis zu 25 Stunden Training pro Woche

Die 31-jährige Myriam Brühwiler sagt, was für sie die Faszination Schiesssport ausmacht:

«Bei jedem Schuss muss man Körper und Geist in Perfektion vereinen.»

Dafür trainiert die Mörschwilerin 20 bis 25 Stunden pro Woche. Schiessen sei aber alles andere als nur die Arbeit mit dem Gewehr im Schiessstand. Auch Ausdauer, Mentales und Kraft gehören zu den Bereichen, an denen eine Schützin arbeite. Bei der Gruppenmeisterschaft in Schwadernau gehörte Brühwiler neben Alther und Brüschweiler zu den drei Gossauer Schützen, die in der Position liegend antraten. Im deutlich anspruchsvolleren Kniend-Anschlag schossen derweil Dürr und Stark. Und das machten sie mit ihren hohen Resultaten so gut, dass der Druck auf den anderen Schützen nicht mehr so gross war. Christoph Strässle erklärt:

«Dürr lieferte kniend derart starke Ergebnisse, dass ich diese mit Handkuss auch in der Liegendposition genommen hätte.»

Als ob es noch einen Beweis für die Klasse Dürrs gebraucht hätte, setzte er im allerletzten Schuss mit der Höchstnote 10.9 noch einen drauf. Für die Sportschützen Gossau ist es der insgesamt fünfte Titel in dieser Kategorie und der erste seit 2007. Für den sportlichen Leiter ist dieser Erfolg «sehr bedeutend, denn der Bereich Kleinkaliber war zuletzt ein wenig unser Sorgenkind», so Strässle.

Grösserer Druck, dafür geteilte Freude

Da im Schiesssport eigentlich alles Einzelathleten sind, üben die Gruppen- und Mannschaftsmeisterschaften einen besonderen Reiz auf die Schützen aus. «Der Zusammenhalt und die Gruppendynamik sind entscheidend», sagt etwa Strässle. Für Brühwiler hingegen ist die Ausgangslage in der Gruppe eine andere als bei einem Einzelwettkampf.

«Ich spüre mehr Druck, wenn ich im Team antrete.»

Hier sei wiederum mentale Stärke gefragt, das ausblenden zu können. «Dafür kann man sich danach miteinander freuen», so Brühwiler.

Dieser Erfolg ist für die Sportschützen Gossau einerseits eine Bestätigung, andererseits auch ein Ansporn für die anstehende Mannschaftsmeisterschaft im Kleinkaliber, die noch bedeutender ist. «Wir haben Selbstvertrauen getankt und wollen in den Final», sagt der sportliche Leiter Strässle.