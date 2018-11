Gossauer Hirschberg-Schulhaus wird zur Leinwand Lichtkünstler Gerry Hofstetter hat am Donnerstagabend Schulhäuser in Gossau und St.Gallen in seine Lichtprojektionen gehüllt.

Das Hirschberg-Schulhaus in Gossau erstrahlte am Donnerstag in neuem Licht.

(Bilder: Michel Canonica)

(red) Am Donnerstagabend machte der international bekannte Lichtkünstler Gerry Hofstetter in Gossau Halt. Im Rahmen seiner Deutschschweiz-Tour «Bildung für alle – Schulen im Rampenlicht» projizierte er Bilder von und mit Schülern an die Wand des Hirschberg-Schulhauses. Zuvor war das St.Galler Schulhaus Gerhalde an der Reihe.