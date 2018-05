Abschiedsfest für Alex Brühwiler: Gossauer feiern ihren König

Was Alex Brühwiler nach seiner politischen Tätigkeit machen wird, wussten vor der Abschiedsfeier am Dienstagabend nur engste Vertraute. Brühwiler, der seinen Abgang von langer Hand geplant hatte, liess am Abend die Katze nicht sofort aus dem Sack. Christian Manser, der mit gewohnt viel Humor durch den Abend führte, fragte vor einer Pause in die Menge, wofür man denn einen «ausrangierten» Stadtpräsidenten überhaupt noch brauchen könne. Man solle darüber doch nachdenken. Vor der Enthüllung fragte Manser einige Gäste, was sie nun denken.

Ein Bierbrauer hoffte, Brühwiler lasse sich in seinem Business einspannen, ein anderer Gast wollte ihn für die IG Langfristverkehr gewinnen. Einen wirklich guten Riecher bewies der Andwiler CVP-Kantonsrat Peter Boppart, der kurz vor der Verkündigung in die Runde an einem Stehtischchen sagte: «Er soll es ruhig angehen, sich Zeit für sich selber und seine Frau nehmen.» Damit und weiteren Ausführungen über Werte im Leben lag der Kantonsrat genau richtig. Und als Alex Brühwiler verkündete, er werde Teilzeitstudent, fühlte sich Boppart in seiner Vermutung bestätigt. Dies war seinem Lachen während Brühwilers Rede abzulesen. (ses)