«Für ein Anfängerteam haben wir sehr gut abgeschlossen»: Gossauer Schüler nehmen an Roboter-WM in Detroit teil Kürzlich fand die Robotik-Weltmeisterschaft in Amerika statt. Ein Team des Gymnasiums Friedberg eiferte mit 400 anderen Gruppen um den Titel. Nicolas Düsel

Das Friedberger Team überprüft seinen Roboter. (Bild: PD

Jugendliche aus aller Welt, die sich für den Bau von Roboter interessieren, fanden sich kürzlich in Detroit, Michigan, ein. Vom 24. bis 27. Mai fand dort die First Robotics World Championship statt. Das elfköpfige Schülerteam des Gymnasiums Friedberg qualifizierte sich zuvor mit seinem Roboter «Robobaybeetle» für die Weltmeisterschaft. Die Ausscheidungsspiele fanden Ende März in Ventura, Kalifornien, statt.

WM an zwei Standorten durchgeführt.

Als eines der Siegerteams durften die Gossauer nach Detroit reisen. «Der Grössenunterschied zur Vorrunde war klar erkennbar», sagt Jerome Braun, Pilot des Friedberg-Roboters. Eine Halle habe die Länge eines Fussballfeldes gehabt. Das Turnier hatte so viele Teilnehmer, dass es auf zwei Standorte aufgeteilt werden musste. Über 400 Teams kämpften in Detroit und Houston um den Weltmeistertitel. «Die Teams wurden in Divisionen aufgeteilt, in welchen sie den Kampf untereinander ausgetragen haben», so Braun. Bei diesen konnten sich die Teams für die Playoffs qualifizieren. Die Besten aus den Playoffs durften dann ins Finale einziehen. «Wir sind leider bereits in den Qualifikationsspielen ausgeschieden», so Braun. «Für ein Anfängerteam haben wir aber sehr gut abgeschlossen». Am Finale waren die Gossauer trotzdem als Zuschauer dabei.

Er habe gemerkt, dass die anderen Teams in einer ganz anderen Liga seien, hält Braun fest. Dank der Ausscheidung in der ersten Runde hatten die Gossauer mehr Zeit, die Stadt Detroit zu besichtigen. Jerome Braun und sein Team sind jedoch glücklich mit der Erfahrung. «Nach diesem Jahr bin ich noch ein weiteres am Friedberg Gymnasium. Ich hoffe, dass wir nochmals die Chance kriegen, an so einem Wettkampf teilzunehmen».