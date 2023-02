Gossau/Appenzell Er beendet sein «Doppelleben»: Regiobus-Geschäftsführer tritt als Hauptmann von Schwende-Rüte zurück Bruno Huber ist Geschäftsführer der Regiobus AG Gossau und regierender Hauptmann von Schwende-Rüte in Appenzell Innerrhoden. Jetzt gibt er einen seiner zwei Jobs auf, «um etwas Tempo rauszunehmen».

Gossau SG, 23. 8. 2022 - Hauptmann von Schwende-Rüte, Innerrhoder Grossrat und Geschäftsführer Regiobus. Anlass ist die Fusion Schwende-Rüte, quasi eine Bilanz aus seiner Sicht. Bild: Tobias Garcia

In Gossau und der näheren Umgebung ist Bruno Huber bekannt als Geschäftsführer der Regiobus AG Gossau, im Kanton Appenzell Innerrhoden kennt man ihn eher als regierenden Hauptmann von Schwende-Rüte. Der Appenzeller hat seine Energie in den letzten Jahren für zwei Jobs eingesetzt, seine Tage waren oft lang und seine Wochenenden kurz. Das soll sich jetzt ändern, obwohl Huber immer noch sehr gerne viel arbeitet, wie er sagt.

Er tritt an der Bezirksgemeinde vom 7. Mai als Hauptmann zurück. «Die Fusion von Schwende und Rüte im vergangenen Jahr ist erfolgreich gestartet, die Verwaltung ist eingesetzt und die Prozesse sind definiert. Alles funktioniert so weit gut», sagt der gebürtige Innerrhödler, der auch im Grossen Rat politisch aktiv ist. Er habe während der Jahre als Hauptmann verwaltungstechnisch viel gelernt und auch durch seine ehemalige Bezirksratskollegin Angela Koller in juristischen Belangen enorm an Wissen dazugewonnen.

Er will seine Lebensplanung überdenken

Das Bezirksgebiet von Schwende-Rüte umfasst unter anderem einen Dorfteil von Appenzell und den grössten Teil des Alpsteins. Flächenmässig mache der Bezirk rund die Hälfte von Appenzell Innerrhoden aus. «Mit den beiden Tätigkeiten habe ich eine Sechstagewoche», sagt der 55-Jährige und fügt an: «Das geht, weil ich keine Kinder habe und meine Frau ebenfalls voll berufstätig und in weiteren Funktionen tätig ist.» Jetzt sei hingegen ein guter Zeitpunkt, seine Lebensplanung zu überdenken – und zu handeln. «Man wird nicht jünger», sagt er mit einem Lächeln.

Die Geschäftsführung bei der Regiobus AG in Gossau werde ihn in den kommenden Jahren noch stärker in Anspruch nehmen. Der öffentliche Verkehr werde mit immer mehr Regularien konfrontiert, es stehe die Umstellung bei den Bussen auf alternative Energien an. Ausserdem brauche die Erweiterung des Busnetzes im Zusammenhang mit dem Gossauer Gesamtverkehrskonzept und dem Gebiet St. Gallen West-Gossau Ost Zeit. Ein wichtiger Entscheid zu seiner Entlastung habe das Transportunternehmen bereits 2018 mit der Einsetzung einer Geschäftsleitung gemacht.

Neubauten in Herisau und Gossau sorgen für Arbeit

Nicht zuletzt fordern die beiden neuen Betriebsgebäude in Herisau – die Gemeinde Herisau ist Aktionärin der Regiobus AG - und Gossau seine Aufmerksamkeit. Die Visiere für das neue Verwaltungsgebäude der Appenzeller Bahnen und das Betriebsgebäude der Regiobus am Herisauer Bahnhof stehen; die Baueingabe ist erfolgt. Das neue Gebäude ermöglicht der Regiobus, mehr Busse abzustellen als bisher. Geplant ist eine Einstellhalle für zehn Busse im Erdgeschoss. Die Buseinstellhalle decke die räumlichen Bedürfnisse für eine künftige Umstellung auf Busse mit alternativen Antrieben, beispielsweise der Elektromobilität, ab, sagt Huber.

Der Hauptsitz der Regiobus AG bleibt aber in Gossau. Am jetzigen Standort an der Tannenstrasse ist ebenfalls ein neues Betriebsgebäude geplant; der erarbeitete Sondernutzungsplan Andwilerstrasse-Tannenstrasse ist rechtskräftig. «Wir haben zehn Jahre für den Sondernutzungsplan gebraucht, jetzt kann endlich mit der Planung begonnen werden.» Der Neubau mit den Ausmassen von etwa 25 mal 57 Metern würde Platz für mindestens 15 Busse bieten, also für die Hälfte der Flotte. Das dafür benötigte Grundstück konnte die Regiobus AG vor zehn Jahren kaufen, ebenso wie später das angrenzende ehemalige Geschäftshaus der Karl Weil AG. Die Planung werde zeigen, ob das Weil-Gebäude integriert werden könne oder ob es dem Neubau weichen müsse. Huber rechnet damit, dass der Neubau bei «optimistischer Annahme frühestens Ende 2026 bezogen werden könnte».

Die Regiobus AG plant an der Tannenstrasse in Gossau ein neues Busdepot. Bild: Ralph Ribi (8. 2. 2021)

Neben baulichen müssen auch personelle Entscheide getroffen werden: So geht etwa der langjährige Finanzchef der Regiobus AG in Pension. «Wir haben zwei Dutzend Bewerbungen auf die Stelle erhalten», sagt Huber. Er gehe davon aus, dass diese wieder kompetent besetzt werden könne.

Über fünf Millionen Fahrgäste transportiert Die genauen Zahlen der Regiobus AG Gossau des vergangenen Jahres liegen noch nicht vor. Gesagt werden könne aber, dass die Frequenzen 2022 in Gossau etwa 17 Prozent höher als 2021 seien. «Gegenüber dem coronafreien 2019 sind die Frequenzen aber immer noch rund 10 Prozent tiefer», sagt Geschäftsführer Bruno Huber. In Herisau zeige sich ein ähnliches Bild. Gesamthaft habe Regiobus im vergangenen Jahr rund 5,43 Millionen Fahrgäste transportiert. «Die Fahrgastzahlen erholen sich glücklicherweise schneller als erwartet.»

Rückblickend froh über verlorene Wahl

Bruno Huber ist in Appenzell aufgewachsen und hat seinen Geburtsort nie verlassen. Auch, als er bei Huber Suhner in Herisau und bei Stadler Rail in Bussnang gearbeitet hatte. Er wäre vielleicht weggezogen, wenn er an einem anderen Ort ebenfalls Berge vor der Haustür gehabt hätte, sagt er lachend. 2006 hat er die Tätigkeit als Geschäftsführer der Regiobus AG Gossau angetreten. 2014 stellte er sich als regierender Hauptmann für den Bezirk Rüte zur Verfügung, weil ihm das Wohl der Allgemeinheit und das Milizsystem am Herzen liegen. Er ist zudem Mitglied des Grossen Rates.

2019 hatte er sogar als Landammann kandidiert, wurde aber nicht gewählt. Obwohl er ehrlicherweise nicht gerne verliere, sei er rückblickend froh darüber, die Wahl knapp verpasst zu haben. Mit seinem Rücktritt als Hauptmann könne etwas Tempo aus seinem Alltag genommen werden. Tempo zulegen möchte Bruno Huber hingegen auf seinem Rennvelo, mit dem er in seiner Freizeit unterwegs ist; im Mai eine Woche in Kroatien.