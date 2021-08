Gossau Zu klein und stark sanierungsbedürftig: Der Kindergarten Haldenbüel soll für über zwei Millionen Franken einen Neubau erhalten Der Gossauer Stadtrat plant einen Neubau für den 56 Jahre alten Kindergarten Haldenbüel. Er beantragt dafür einen Baukredit von 2,15 Millionen Franken.

So soll der neue Kindergarten Haldenbüel unterhalb der gleichnamigen Kirche und des Schulhauses in Gossau dereinst aussehen. Das Gebäude soll teilweise in den Hang gebaut werden. Visualisierung: PD

Seit 1965 wird im Kindergarten Haldenbüel gemeinsam gemalt, gebastelt und gesungen. 56 Jahre nach seiner Einweihung besteht im Gossauer Kindergarten nun erheblicher Erneuerungsbedarf. Die Gebäudehülle sei ungenügend isoliert und die Haustechnik veraltet, teilt die Stadt Gossau mit. Zudem entspreche die Raumeinteilung nicht mehr den heutigen Anforderungen, und die Räume seien zu klein.

Die Flächenvorgaben des Kantons könnten jedoch nur mit einer Erweiterung des Gebäudes erfüllt werden, heisst es weiter. Auch ein behindertengerechter Zugang zum Gebäude liesse sich nur aufwendig erstellen. Deshalb soll ein Neubau her. Der Stadtrat beantragt für diesen einen Baukredit von 2,15 Millionen Franken. Er hat die Parlamentsvorlage im Frühling verabschiedet. Die Kreditvorlage befindet sich derzeit bei der parlamentarischen Baukommission in der Beratung.

Kirche und Schulhaus werden präsenter

Die Abklärungen des städtischen Hochbauamtes hätten gezeigt, dass ein Neubau wesentliche Vorteile gegenüber einer Sanierung und Erweiterung des Kindergartens habe. Aus einem Architekturwettbewerb ist im Jahr 2019 das Projekt für einen Neubau hervorgegangen. Dieser passe sich ideal in die Hügelsituation des Haldenbüels ein.

Der geplante Kindergarten würde gemäss Mitteilung teilweise in den Haldenbüel-Hang eingebettet. «Dadurch werden die Kirche und das Schulhaus im Gossauer Ortsbild noch prägnanter», schreibt die Stadt. Auch der ebenerdige Zugang zum Gebäude werde problemlos möglich und es entstehe ein grosszügiger zusammenhängender Aussenraum für die Kindergarten-Kinder.

Grösser, heller und viel Holz: Der Neubau von innen. Visualisierung: PD

Grosse Fensterfront und Oblichter

Der sichtbare Teil des eingeschossigen Neubaus ist gegen Osten ausgerichtet. Der grosse Klassenraum und die Garderobe werden über die gesamte Gebäudebreite mit einer grossen Fensterfront belichtet. Im hinteren Teil des Gebäudes, der in den Hang eingelassen wird, sind Spielnischen und Technikräume eingeplant. In diese Räume gelangt das Tageslicht durch Oblichter.

Aussen wird der Kindergarten gemäss Mitteilung in Beton gekleidet, innen wird Holz verbaut. Das Dach werde zudem intensiv begrünt und integriere sich so gut in den Hang.