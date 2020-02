Gossau: Über 500 Kinder im Wettkampffieber In der Buchenwaldturnhalle haben über 500 Kinder und Jugendliche in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen um Punkte gekämpft.

An der lokalen Ausscheidung des UBS-Kids-Cup in der Gossauer Buchenwaldturnhalle konnten sich jeweils die drei besten Teams pro Kategorie für den Regionalfinal in Kreuzlingen qualifizieren. Dort winkt dann für die besten Equipen die Teilnahme am Schweizer Finale in Martigny.