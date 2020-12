Gossau Stadtrat präsentiert das Pflichtenheft für die Stadtwerke In einer Eignerstrategie erklärt der Gossauer Stadtrat, was er von seinem Versorgungsunternehmen erwartet: den Spagat zwischen Gewinnorientierung und Verantwortungsbewusstsein.

E-Tankstelle vor den Stadtwerken: Über neue Geschäftsfelder entscheidet der Stadtrat. Bild: Urs Bucher (20.12.2018)

Was erwartet die Stadt Gossau von ihren Stadtwerken? Diese Frage hat der Stadtrat nun mit einer Eignerstrategie beantwortet. Das Papier zeigt, wie vielfältig die Ansprüche an ein Versorgungsunternehmen der öffentlichen Hand sind: Ein zuverlässiges Versorgungsunternehmen soll es sein, aber auch innovativ und wettbewerbsorientiert. Und gleichzeitig soll es seine soziale und ökonomische Verantwortung wahrnehmen.

Das Umfeld ist in Bewegung, und das nicht nur für die Gossauer Stadtwerke. Der Markt, auf dem sie sich bewegen, war lange gar keiner: Kunden hatten keine Wahl, bei wem sie ihren Strom beziehen. Seit gut zehn Jahren können nun Grossverbraucher ihren Bedarf selber am Markt decken. Und mittelfristig soll die immer wieder verzögerte zweite Etappe der Liberalisierung dies auch Privathaushalten und anderen Kleinverbrauchern ermöglichen. Dasselbe ist für den Gasmarkt vorgesehen.

Stossrichtung als Stütze im dynamischen Umfeld

Claudia Martin, Stadträtin Gossau.

Bild: Benjamin Manser

Darum arbeitet die Stadt Gossau seit Jahren daraufhin, ihre Werke für dieses neue Umfeld fit zu machen. Mit der Eignerstrategie ist nun ein weiterer Zwischenschritt gemacht, wie Stadträtin Claudia Martin sagt. Gerade aufgrund der Dynamik im Versorgungswesen wollte der Stadtrat dafür die Stossrichtung in einem Papier vorgeben.

Patrik Schönenberger, Geschäftsführer Stadtwerke. Bild: Lisa Jenny

Dass das seine Zeit gebraucht hat, begründet Martin auch mit der Vakanz an der Spitze der Stadtwerke: Der neue Geschäftsführer Patrik Schönenberger nahm die Arbeit im September 2019 auf, nachdem das Unternehmen während Monaten interimistisch geführt wurde. Zudem sei das Thema auch nicht dringlich gewesen.

Grundlage für die Unternehmensstrategie

Dafür wurde die Eignerstrategie in einem breit abgestützten Prozess von Geschäftsleitung, Stadtwerkskommission und Stadtrat ausgearbeitet. Sie soll nun die Grundlage bilden, auf der Geschäftsleitung und Kommission mit der Unternehmensstrategie aufbauen können. Diese soll im kommenden Jahr erarbeitet und verabschiedet werden, sagt Martin:

«Darin sollen Fragen geklärt werden, die tief ins Operative hineingehen: Welche Geschäftsfelder werden bewirtschaftet? Wo geht man strategische Partnerschaften ein? Was sind die Kernkompetenzen?»

Solche Fragen hätten sich bis jetzt kaum gestellt. Das Handeln der Stadtwerke habe sich mehr oder weniger aus dem Versorgungsauftrag und aus politischen Entscheiden der Stadt ergeben.

Harte Zahlen für die Kontrolle

Und wie sieht sie denn nun aus, die neue Eignerstrategie? Die Stadtwerke werden als unselbstständiges öffentlich-rechtliches Unternehmen beschrieben, zu dessen Aufgaben die Versorgung mit Trinkwasser, Elektrizität, Erdgas und Telekommunikation gehört. Neue Geschäftsbereiche kann der Stadtrat genehmigen. Sie sollen gewinnorientiert arbeiten und mit ihren Preisen zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort, gleichzeitig aber auch zur Energiewende beitragen.

Ob die Ziele erreicht werden können, will der Stadtrat anhand harter Zahlen prüfen: Der Gesamtstrompreis beispielsweise soll unter dem Median im Kanton St.Gallen und dem Appenzellerland liegen. Die Attraktivität für Arbeitnehmende wird daran gemessen, ob Fachstellen nach Abgängen in unter 30 Tagen neu besetzt werden können. Und die Energiemenge an nachhaltig produziertem Strom soll jedes Jahr steigen.