Die Gastgemeinden an der Bundesfeier kommen von weit her – Gossau schaffte es nur bis Andwil Jedes Jahr kommt zur Bundesfeier eine Gastgemeinde nach Gossau. Die Gossauer selbst sind nicht reisefreudig. Laura Widmer

Das Weindorf Salgesch aus dem Wallis war 2017 an der Bundesfeier zu Gast. (Bild: Urs Bucher (31. Juli 2017))

Die Zahlen sind eindeutig: Die meisten Gastgemeinden an der Gossauer Bundesfeier stammen aus St. Gallen. Neunmal kam die Delegation aus dem eigenen Kanton. Ebenfalls beliebt ist das Wallis. Es stellte sechsmal die Gastgemeinde. Die Nachbarkantone Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sowie der Thurgau sandten nur jeweils eine Delegation nach Gossau. Dass am 31. Juli eine Gemeinde zu Gast ist, und ein Programm gestaltet, ist seit 1976 Tradition.

Einen Grund für die Häufung kennt Patrik Strässle, Leiter der Stadtkanzlei Gossau, nicht. Auch spezielle Kriterien bei der Auswahl gebe es nicht. «Wir achten darauf, dass nicht alle Gemeinden aus der gleichen Region kommen», sagt er. Dabei helfen das persönliche Netzwerk, Reisen durch die Schweiz und manchmal auch der Zufall. «Wichtig ist, dass es eine initiative, touristisch angehauchte Gemeinde ist, die ein zweistündiges Programm auf die Beine stellen kann.» Die Nationalhymne ist gesetzt, sonst haben auch moderne Nummern Platz. «Etwas Heimatgefühl passt aber natürlich gut zu diesem Feiertag», sagt Strässle.

Die Feier fällt in die Sommerferien, was auch personell zur Herausforderung werden kann. Aus Valsot, der kleinen Gemeinde mit rund 850 Einwohnern, werden 130 Personen erwartet. «Dort wird es an diesem Abend wahrscheinlich ruhig im Dorf», sagt Strässle.

Gemeinsame Feier in der Nachbarschaft

Beim Programm hat die Gastgemeinde relativ freie Hand: Brauchtum, musikalische Darbietungen und Turnvorführungen sind beliebt, in diesem Jahr wird die Darbietung von einem Komiker moderiert.

Strässle ist für das Programm am 31. Juli gut gewappnet, er steht seit rund einem Jahr mit der Delegation aus Valsot in Kontakt. Die Uraufführung vor Ort sei doch jedes Mal wieder eine Überraschung: «Besonders eindrücklich ist der Einzug der Gäste im Fürstenlandsaal», sagt der Leiter der Stadtkanzlei. Die Gossauer selber reisen hingegen nur einmal, und schon gar nicht in die Ferne. Für «Zu Gast in Andwil» im Jahr 2005 gebe es gemäss Protokollen zwei Gründe, sagt Urs Salzmann, Kommunikationsverantwortlicher von Gossau. Die Gossauer Bundesfeier hatte 1999 in Arnegg stattgefunden. Andwil führte in diesem Jahr keine eigene Feier durch und sehr viele Andwiler besuchten die Feier in Gossau. So sei die Idee für eine gemeinsame Feier von Gossau und Andwil entstanden.

Umgesetzt wurde die Idee erst 2005. In diesem Jahr konnte die von beiden Gemeinden geplante und finanzierte Doppelturnhalle in Andwil eröffnet werden. Die Feier fand denn auch neben dem Areal der Halle statt. Patrik Strässle war ebenfalls involviert: Er war damals noch Stadtschreiber von Andwil.