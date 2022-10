Gossau Sana Fürstenland: Stadt Gossau legt neue Pläne für das seit neun Jahren blockierte Projekt Alterszentrum auf Die Stadt Gossau und die Sana Fürstenland haben ihre Pläne für das neue Alterszentrum überarbeitet. Sie wollen in zwei Jahren bauen. Aber der Weg dahin bleibt schwierig.

«Jeder Tag, den wir später zügeln, kostet»: Helen Alder, Stadträtin und Verwaltungsrätin der Sana Fürstenland, Stadtpräsident Wolfgang Giella und Sana-Verwaltungsratspräsidentin Sylvia Egli-Broger. Bild: Melissa Müller

Es ist eine ewige Geschichte: Seit neun Jahren ist auf dem Andreasareal in Gossau ein Alters- und Pflegeheim mit 100 Pflegebetten und angeschlossenen Seniorenwohnungen geplant. Einsprachen verhindern den Bau seither. Jetzt nehmen Stadt und Sana Fürstenland einen neuen Anlauf. Sie haben die Planung aktualisiert und überarbeitet.

Die Pläne für das Gebiet Bahnhofstrasse-Kirchstrasse liegen vom 11. Oktober bis 9. November öffentlich auf. In den nächsten Monaten will die Sana das Baugesuch einreichen. Aus diesem Anlass luden Stadt und Sana Fürstenland am Montag zur Medienkonferenz. «Jeder Tag, den wir später zügeln, kostet», sagt Stadträtin Helen Alder.

Hoffen, dass 2028 ins neue Gossauer Alterszentrum gezügelt werden kann: Stadtpräsident Wolfgang Giella, Sylvia Egli-Broger, Verwaltungsratspräsidentin der Sana Fürstenland, Karin Schiess Vontobel, Geschäftsleiterin der Sana Fürstenland und Helen Alder Frey, Stadträtin und Verwaltungsrätin der Sana Fürstenland. Bild: Melissa Müller

Lange Vorgeschichte 78 Prozent der Gossauer Stimmberechtigten haben im Jahr 2013 Ja gesagt zur Gründung der Sana Fürstenland AG und zu einem neuen Pflegeheim mit 90 bis 100 Betten im Stadtzentrum. 13 Standorte wurden geprüft, die Wahl fiel auf das Areal des Andreaszentrums. Entstehen sollen dort zudem rund 25 Seniorenwohnungen. Ziel war es ursprünglich, die veralteten Betriebe Espel und Schwalbe an einem Ort zusammenzuführen. Der Neubau ist aber seit Jahren durch Einsprachen blockiert. Der Betrieb des Espels wurde 2020 eingestellt. Die Bewohnerinnen und Bewohner zügelten in ein Provisorium beim Betagtenzentrum Schwalbe, wo sie auch heute noch leben. (mbu)

Im Frühling 2020 erlitt das Projekt einen Rückschlag, als das kantonale Verwaltungsgericht einen Rekurs gegen das Bauvorhaben guthiess. Der Stadt wurde es zum Verhängnis, dass sie auf ein Mitwirkungsverfahren verzichtet hatte. «Es hiess: zurück auf Feld eins», sagt Stadtpräsident Wolgang Giella.

Der Stadtrat lancierte ein neues Mitwirkungsverfahren, in dem fünf Stellungnahmen eingingen - «vier konstruktive und eine gegen das Projekt, wie zu erwarten war», sagt Giella - und spielt damit Alex K. Fürer und die KFK Immobilien AG an, die das Projekt seit Jahren bekämpfen.

Im neuen Auflageverfahren ist Giella zuversichtlich: Es laufe formal alles korrekt ab. Der Kanton bescheinige dem Projekt, das rund 40 Millionen Franken kostet, eine hohe städtebauliche Qualität. Aufgrund der gestiegenen Baukosten dürfe das Projekt teurer ausfallen als vor neun Jahren gedacht. Auch der Standort wurde nochmals geprüft. Man halte am Andreaszentrum fest, es sei der am besten geeignete Ort.

Der Neubau ist in einer Zone für öffentliche Bauten geplant - wie es sich gehört für einen Bau mit öffentlicher Funktion. Auch Altersarmut ist ein Thema. «Wir wollen auch Wohnraum für Menschen schaffen, die Ergänzungsleistungen benötigen», sagt Sylvia Egli-Broger, die VR-Präsidentin der Sana.

Sofern keine Einsprachen eingehen, erfolgt der Spatenstich in zwei Jahren. Nach zweijähriger Bauzeit könnte das Alterszentrum 2026 fertig sein. Man geht aber davon aus, dass Alex K. Fürer eine weitere Einsprache einreichen wird. Egli-Broger sagt: «Ich habe noch nie ein Projekt geleitet, das schon neun Jahre alt ist und dessen Start nicht abzuschätzen ist.»

Sondernutzungsplan aus dem Jahr 1912 wird aufgehoben

Auch zwei Sondernutzungspläne werden im Zuge des Projekts aufgelegt. Ein Überbauungsplan von 1912 und ein Baulinienplan von 1909 sollen teilweise aufgehoben werden. Beide Pläne tangieren das aktuelle Planungsgebiet.

Lindenbergbach soll für immer unter der Strasse bleiben

Und dann gibt's noch einen «Nebenschauplatz», wie Giella sagt. Das Andreaszentrum liege im Perimeter des Lindenbergbachs. Dazu ist eine Einsprache eingegangen, die noch hängig ist. Der Bach ist einzig bei seinem Ursprung beim Stärkleweiher sichtbar. Danach verschwindet er im Untergrund und fliesst eingedolt unter der Säntisstrasse durch dicht bebautes Gebiet bis zum Dorfbach. Der Bach könnte nur geöffnet werden, wenn die Säntisstrasse aufgehoben wird. Das sei unmöglich, findet der Stadtrat - und will somit auf eine Festlegung des Gewässerraums verzichten. Der Bach soll nie mehr ans Tageslicht geholt werden.