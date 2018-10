Gossau: Reserven ermöglichen ein kleines Plus im Budget Für das Jahr 2019 budgetiert der Gossauer Stadtrat einen Überschuss von 1,4 Millionen Franken. Grund ist die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell. Operativ schreibt die Stadt ein Minus - und rechnet mittelfristig mit steigenden Schulden. Adrian Lemmenmeier

Mittelfristig sieht Gossaus finanzielle Planung "wenig rosig" aus. (Bild: Urs Bucher)

Gossau budgetiert mit einem Überschuss von 1,4 Millionen Franken. Das positive Ergebnis sei nur möglich, weil die Stadt 4,1 Millionen aus der Aufwertungsreserve beziehe, schreibt der Stadtrat in einer Mitteilung. Dazu werde eine Million Franken aus Buchgewinnen und Landverkäufen erwartet. Der vorgesehene Gesamtaufwand der Stadt beträgt rund 103 Millionen Franken.

Ohne den Bezug aus den Reserven würde der Stadtrat ein Minus von 3,7 Millionen Franken erwarten. Die Konsumausgaben würden im kommenden Jahr gegenüber 2018 ansteigen, heisst es in der Mitteilung weiter. Dies unter anderem, weil 12,8 neue Stellen geplant sind. Sieben Stellen erscheinen neu in der Gossauer Rechnung, weil die Kita Gossau integriert wurde. "Diese Stellen sind somit nicht wirklich neu".

Die erwähnten Reserven sind mit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) entstanden. Diese erforderte eine Neubewertung des Verwaltungs- und Finanzvermögens, was zu einer enormen Aufwertung führte. Im Rechnungsjahr 2018 hat sich die städtische Bilanz von 131 auf 241 Millionen beinahe verdoppelt. Das neue Rechnungsmodell schreibt vor, dass die Reserve aus dem Verwaltungsvermögen innert 10 bis 15 Jahren abgebaut wird. Die Stadt Gossau bezieht deshalb jährlich 4,1 Millionen Franken aus dieser Kasse.

Nachholbedarf in der Verwaltung

Neue Stellen werden im Personalwesen geschaffen, in den Informatikdiensten und in der Stadtplanung. "In diesem Bereich sieht der Stadtrat einen dringenden Nachhol- und Handlungsbedarf, da hohe Überstunden und Sicherheitsfragen anfallen, die mit dem bestehenden Personalbestand nicht mehr lösbar sind." Insgesamt sind es 3,7 Vollzeitstellen.

Der Stadtrat plant, 2019 rund 10 Millionen Franken zu investieren. Das entspricht gemäss Mitteilung dem mehrjährigen Durchschnitt. Im Bereich Verkehr seien 2,6 Millionen budgetiert, im Bereich Abwasser will der Stadtrat 2,4 Millionen investieren.

Auch Stadtwerke profitieren von Reserven

Bei den Stadtwerken rechnet der Stadtrat mit einem Plus von 2,2 Millionen. Auch darin ist ein Summe von 1,9 Millionen Franken aus der Aufwertungsreserve enthalten. Die ordentliche Ablieferung an den städtischen Haushalt beträgt unverändert 2,7 Millionen Franken. Die geplanten Investitionen belaufen sich auf 17,5 Millionen Franken - 3,6 Millionen davon sind im Elektrizitätsbereich vorgesehen, 1,6 Millionen für das Glasfasernetz.

Mittelfristige steigen die Schulden

Im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan strebt der Stadtrat ein Gleichgewicht im städtischen Haushalt, eine attraktive Steuerbelastung und ein hochstehendes Leistungsangebot an. "Finanziell sehen die Planwerte allerdings wenig rosig aus", heisst es in der Mitteilung weiter. Mit dem Cashflow können künftig Investitionen nicht mehr finanziert werden. Der Stadtrat nimmt an, dass die Erfolgsrechnung 2020 mit Krediten finanziert werden muss.

Gründe dafür lägen allerdings ausserhalb des Einflusses der Stadt. So würden die Steuervorlage 17, Anpassungen beim Bundesfinanzausgleich und Anpassungen im kantonalen Steuertarif den Gossauer Haushalt mit über drei Millionen zusätzlich belasten.

Rechnung 2018 besser als budgetiert

Im Dezember 2017 hat das Stadtparlament ein Budget mit einem Überschuss von gut einer Million Franken verabschiedet. Gemäss dem zweiten Trimesterbericht vom August werde ein ausgeglichenes operatives Ergebnis erwartet. Budgetiert war aber ein operatives Minus von 3,2 Millionen. Die Besserstellung sei auf mehr Einnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern des laufenden Jahres, auf Handänderungssteuern und Steuernachzahlungen zurückzuführen. Wegen des vorgeschriebenen Bezugs aus der Aufwertungsreserve von 4,1 Millionen, zeichne sich derzeit ein positives Gesamtergebnis von 4,1 Millionen ab. Die Stadtwerke dürften ein positives Gesamtergebnis von 1,3 Millionen erreichen.