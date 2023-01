GOSSAU Nach fast 15 Jahren im Amt: Gossauer Stadträtin Gaby Krapf (FDP) gibt ihren Rücktritt bekannt Die Vorsteherin des Departementes Bau Umwelt Verkehr gibt ihr Amt per Ende August 2023 ab. Die Ersatzwahl findet am 18. Juni statt.

Gossau 29.3.2022 SG - Abstimmung über die Sportwelt Gossau: Interview mit der zuständigen Stadträtin Gaby Krapf-Gubser Ralph Ribi

Gaby Krapf tritt zurück. Die Gossauer Stadträtin, Jahrgang 1957, verlässt die Stadtregierung nach fast 15 Jahren per Ende August 2023. Das teilt die Stadt Gossau am Montagmorgen in einem Communiqué mit.

Überraschend kommt der Rücktritt der Freisinnigen indes nicht. Sie hatte bereits zum Ende der vergangenen Legislatur damit geliebäugelt, aufgrund des Rücktritts ihres Parteikollegen Urs Blaser dann aber doch entschieden, eine weitere Amtszeit anzuhängen.

Die Vorsteherin des Departements Bau Umwelt Verkehr begründet ihren Rücktritt gemäss Mitteilung insbesondere damit, dass im Schlüsselprojekt Sportwelt Gossau der Zeitpunkt für die Übergabe an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger jetzt günstig sei. Die Stimmbürgerschaft habe den Baukredit deutlich bewilligt, mittlerweile sei ausserdem das Auflageverfahren mit lediglich zwei Einsprachen abgeschlossen.

Ausserdem bleibe der Nachfolge genug Zeit, sich vor den Gesamterneuerungswahlen im September 2024 einzuarbeiten.

Erster Wahlgang findet im Juni statt

Der Gossauer Stadtrat bedauert den Rücktritt gemäss Mitteilung zwar, kann Krapfs Begründung aber auch nachvollziehen. Den ersten Wahlgang für die Ersatzwahl hat er auf den 18. Juni angesetzt, einen Blankotermin des Bundes. Ein zweiter Wahlgang würde, falls nötig, am 27. August durchgeführt. Das sei ein ausserordentlicher Termin. Von einem Wahlgang am 22. Oktober 2023 – dem Termin für die nationalen Gesamterneuerungswahlen – hat der Gossauer Stadtrat bewusst abgesehen. Auch, um eine Vakanz zu vermeiden.

Gaby Krapf war im November 2008 im zweiten Wahlgang in den Gossauer Stadtrat gewählt worden. Sie hat ihr Amt am 1. Januar 2009 angetreten und die Leitung des Departements Versorgung Sicherheit übernommen. Per Anfang 2018 hat Krapf ins Departement Bau Umwelt Verkehr gewechselt, dem sie bis heute vorsteht. Den Hochbau hatte sie bereits ab April 2017 interimistisch geleitet. (sk/ghi)

...folgt mehr.