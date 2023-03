ABTWIL Aus Solidarität mit einer betroffenen Schülerin: Das Schulhaus Grund hat für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt Das türkische Heimatdorf einer Schülerin des Schulhauses Grund in Abtwil wurde durch das Erdbeben zerstört. Ihre Verwandtschaft ist seither obdachlos. Aus Solidarität startete das Schulhaus eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer.

Schulleiterin Nadja Herzog übergibt die Spenden für die Erdbebenopfer an Nusret Karsli, Vater einer türkischen Schülerin der Schule Grund. Bild: PD

Das Heimatdorf von Elif Karsli, Schülerin in Abtwil, wurde komplett zerstört. Seit dem Erdbeben Anfang Februar in der Türkei sind ihre Verwandten obdachlos und übernachten in Not-Zelten. Karsli lebt seit drei Jahren mit ihren Eltern in Abtwil und besucht die erste Klasse der Schule Grund.

Durch Karslis Lehrerin erfuhr Schulleiterin Nadja Herzog vom Schicksal der Familie. Herzog war es ein Anliegen, etwas zu unternehmen, was Elifs Angehörigen und anderen Erdbebenopfer helfen würde. Passend zu diesem Gedanken ist das diesjährige Motto «ich-du-wir» der Schulanlage Grund. Herzog sagt: «Dieser Leitsatz nützt wenig, so lange er nur auf dem Papier steht.» Aus diesem Grund startete das Schulhaus eine Spendenaktion. Innert einer Woche kamen 3295 Franken zusammen.

Zeichnungen von den Schulkindern und Spenden von den Eltern

Die Erdbeben seien im Unterricht stark thematisiert worden. Herzog sagt: «In solchen Situationen muss der normale Schulalltag warten.» Die Schwierigkeit dabei sei, die Kinder über das Geschehen zu informieren, ohne sie zu erschrecken.

Kurzerhand beschloss Herzog, allen Schul- und Kindergartenkindern ein Couvert, ein Papierherz sowie eine Kerze als Zeichen der Solidarität mit nach Hause zu geben. Die Schülerinnen und Schüler schrieben aufmunternde Worte oder zeichneten auf die Papierherzen. Die Eltern hatten die Möglichkeit, Geldspenden in das Couvert zu legen und zurück in die Schule zu geben. «Dabei ging es nicht um die Höhe des Betrages, sondern um die Symbolik der Tat», sagt Herzog.

Die meisten Eltern reagierten laut Herzog positiv auf die Spendenaktion und waren froh, mithelfen zu können. Auch den Schülerinnen und Schülern bedeutete es viel, ihre Kameradin Elif zu unterstützen.

Die Schülerinnen und Schüler haben Papierherzen verziert. Ihre Eltern haben Geldspenden mit in die Schule gegeben. Bild: PD

Schuhe für ein ganzes Dorf

Die Schule erhielt zusätzliche Unterstützung vom Coiffeursalon Beryl aus Abtwil. Als der Besitzer von der Spendenaktion erfuhr, wollte er mithelfen. Herzog übergab am 16. Februar das gesammelte Geld sowie die Papierherzen an Elifs Vater Nusret Karsli. «Es ist ein überwältigendes Gefühl, so viel Unterstützung zu bekommen», sagt er. Nusret Karsli setzte das Geld ein, um den Bewohnerinnen und Bewohnern seines Heimatdorfes neue Schuhe zu kaufen. Es reichte für alle 450.