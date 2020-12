Gossau Happy Hour schon um 9 Uhr: BBC setzt wegen Sperrstunde auf Frühschoppen Im Gossauer BBC gibt's neu zwischen 9 und 12 Uhr zwei Bier für eins. Damit reagiert das Lokal auf die verschärften Gastronomie-Massnahmen des Bundes.

Im Juni war Tanzen im BBC noch erlaubt.

Benjamin Manser (6. Juni 2020)

Die Coronapandemie und die daraus resultierenden Einschränkungen zwingen in diesem Jahr viele Gastronomiebetriebe zur Kreativität. Auch das BBC Gossau hat sich im Zuge der neuesten Vorschriften des Bundes etwas einfallen lassen. Seit Samstag müssen alle Bars und Restaurants um 19 Uhr schliessen. Als Folge öffnet das BBC nun nicht wie gewohnt erst um 16.30 Uhr, sondern täglich bereits um 9 Uhr.

Doch damit nicht genug. Zwischen 9 und 12 Uhr gibt's im BBC zudem zwei Bier für eins. Das BBC hat die Änderungen am Samstag auf Social Media mitgeteilt, versehen mit dem Spruch «Man darf die Hoffnung niemals aufgeben» und den Hashtags #schügahappyhour und #newbeertime.

Znüni essen im BBC

Mit den neuen Öffnungszeiten und dem Frühschoppen erhoffe sich das BBC, dass die Gäste nun früher ins Lokal kommen, sagt Rita Bolt, die Medienverantwortliche des BBC. «So wie alle Gastrobetriebe derzeit.»

Rita Bolt, Mediensprecherin des BBC Gossau. PD

Statt am Abend sollen die Besucherinnen und Besucher nun beispielsweise bereits für den Znüni oder den Zmittag den Weg ins BBC am Gossauer Bahnhof finden. Denn das Lokal bietet nach wie vor seine Speisekarte mit verschiedenen Snacks wie Chicken-Nuggets, Pommes frites, Fischknusperli oder Frühlingsrollen an.

Rita Bolt glaubt, dass der Frühschoppen jeweils am Samstag und Sonntag Gäste anziehen wird - auch weil das Lokal auf die Unterstützung von Stammgästen zählen dürfe. «An den Wochentagen dürfte das Angebot wahrscheinlich nicht so stark genutzt werden», sagt sie schmunzelnd.

«Glühweinzauber» musste nach nur einer Woche wieder schliessen

Das BBC-Team habe sich bereits im Vorfeld der Pressekonferenz des Bundesrates vom Freitag Gedanken darüber gemacht, wie man den Betrieb weiterführen möchte, sagt Bolt. Man habe ja mit den verschärften Massnahmen rechnen können.

«Wir können es uns nicht leisten, das Lokal zu schliessen. Deshalb sind wir ständig dran, innovative Lösungen zu kreieren.»

Durch die häufigen Änderungen sind diese oft aber nur von kurzer Dauer. So wollte das BBC mit einem «Glühweinzauber» vor dem Lokal jeweils freitags, samstags und sonntags auf Weihnachten einstimmen. Dazu wurde Anfang Monat auf dem Parkplatz ein beheizbarer Wagen mit 40 Sitzplätzen aufgebaut. Da der «Glühweinzauber» als Veranstaltung zähle, sei dieser seit Freitag bereits nicht mehr erlaubt, so Bolt.

Nun lädt man also schon am Morgen zur Happy Hour.