Gossau Gülle gelangt in Bach und tötet mehrere hundert Fische – Schaden an umliegender Natur unbestimmt Im Weiler Rüeggetschwil in Gossau gelangt wegen eines falsch verschlossenen Abzweighahns einer Leitung eine unbekannte Menge Gülle in den Tobelbach. Mehrere hundert Bachforellen dürften deswegen gestorben sein.

Die ausgelaufene Gülle wurde mehreren hundert Fischen zum Verhängnis. Bild: Kapo SG

Am Mittwochnachmittag ist im Weiler Rüeggetschwil in Gossau eine unbekannte Menge Gülle in den Tobelbach geflossen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, hat ein 63-jähriger Landwirt mit einem Schlauch seine Jauche ausgetragen. Der Abzweighahn der unterirdischen Bodenleitungen sei jedoch nicht korrekt verschlossen gewesen – daher sei die Jauche ausgelaufen und über die abfallende Strasse geflossen. Dort gelang die Gülle in einen Schacht und anschliessend in den Tobelbach. Der Nachbar des Landwirts bemerkte dies und meldete es dem Landwirt. Dieser drehte unverzüglich den Abzweighahn zu und meldete den Vorfall der Polizei.

Die Polizei bot laut Communiqué nebst der zuständigen Feuerweh auch den Umweltschadendienst des Kantons St.Gallen auf. Der aufgebotene Fischereiaufseher konnte im Tobelbach feststellen, dass auf einer Strecke von mehreren hundert Metern alle Bachforellen gestorben seien. Wie hoch der gesamte Schaden an der umliegenden Flora und Fauna ausfalle, werde noch untersucht. Gemäss der Kantonspolizei muss derzeit von mehreren hundert toten Fischen ausgegangen werden. (kapo/vit)