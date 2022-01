55-Millionen-Projekt nimmt erste Hürde: Das Gossauer Stadtparlament sagt einstimmig Ja zum Baukredit für die Sportwelt – nun ist die Bevölkerung am Zug

Das Stadtparlament hat den Kredit für das erste Modul der Sportwelt Gossau am Dienstagabend mit 30 Ja- zu 0 Nein-Stimmen gutgeheissen. Nun kommt die Vorlage an die Urne. Ausserdem wurde an der Sitzung das Präsidium neu gewählt und über den jährlichen Beitrag der Stadt für den Walter-Zoo debattiert.