GOSSAU Frühstücken mit Stripper: Das Schloss Oberberg bietet einen Brunch mit nackter Haut an Das Gastro-Team der «Pfefferbeere» lädt am Sonntag, 5. März, zum «Ladies-Brunch» auf das Schloss Oberberg in Gossau ein. Mit einem speziellen Gast.

Mit Stripper und Ladies-Brunch möchte das Schloss Oberberg in Gossau punkten. Bild: PD

Die Events auf Schloss Oberberg sollen laut «Pfefferbeere» etwas Besonderes sein: «Wir wollen keinen Ladies-Brunch, den es überall gibt», sagt Benedikt Seyser vom Gastro-Team der «Pfefferbeere», das seit dem 10. Februar auf Schloss Oberberg wirtet. «Wir möchten Veranstaltungen organisieren und durchführen, die in Erinnerung bleiben.» Die erste Kostprobe gibt’s am Sonntag, 5. März, ab 10 Uhr mit dem Ladies-Brunch. Die Besonderheit: Es wird sich ein Stripper unter die Ladies mischen. Der Stripper werde nicht servieren, aber bestimmt eine Showeinlage geben.

Team hat Lust auf neue Events

Naschen können die Frauen am «königlichen Buffet mit allem, was das Herz begehrt. Ein Buffet voller Delikatessen, Leichtem und bekömmlichen aus der Oberberg-Schlossküche»: So steht es in der Ausschreibung. Es würden prickelnde Getränke ausgeschenkt, und in einer Fotoecke könnten Selfies gemacht werden – bestimmt auch mit dem Stripper.

Im Preis von 75 Franken sei die Unterhaltung, das Genussbuffet mit Prosecco und Kaffee enthalten. Bis auf den Stripper sei alles «No Limit». Aber warum ein Stripper an einem Ladies-Brunch? «Wir sind jung, motiviert und haben Lust auf Neues», sagt Benedikt Seyser. «Wir wollten noch ein kleines bisschen mehr als nur einen Brunch, also kamen wir auf den Stripper.» Gibt es auch einen Anlass für Männer mit einer Stripperin? Seyser: «Die Chancen sind gut. Wir sind am Abklären.»

Das Schloss Oberberg hat am 5. März einen Stripper zu Gast. Bild: Donato Caspari

Schloss ist jeweils am Wochenende geöffnet

«Wir sind neugierig und haben Lust, im Schloss spezielle Events anzubieten», hat Gallus Knechtle, Geschäftsführer der Appenzeller Firma Pfefferbeere AG vor der Eröffnung gesagt. Die Eventagentur führt ein À-la-carte-Restaurant im Schloss Oberberg. Es ist für drei Monate jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag geöffnet. Für ihn und das «Pfefferbeere»-Team sei dies eine tolle Chance, sagt Knechtle. Die nächsten Events sind bereits terminiert: Am 18. März findet ein Weinabend unter dem Motto «Hommage an den Weingott Bacchus» statt. Möglich wäre, dass hier eine Stripperin auftritt. Bestätigt ist dies allerdings noch nicht. Die Events sind auf der Website des Schlosses Oberberg aufgeführt.