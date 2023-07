Gossau Fliegen mit Köbi, Alanis und Xena: Im Walter-Zoo können Besucherinnen und Besucher spektakuläre Flugmanöver beobachten Der Walter-Zoo hat eine neue Anlage. Im «Fliegenden Klassenzimmer» können die Besucherinnen und Besucher einer Schleiereule, einem Wüstenbussard sowie Gelbbrustaras und Grünzügelpapageien beim Flugtraining zusehen. Das soll ein einmaliges Erlebnis sein, aber auch über die Vögel aufklären.

Im «Fliegenden Klassenzimmer» können Besuchende unter anderem Gelbbrustaras beobachten. Revierleiter Dominic Kast hat dabei alles im Blick. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

So ganz geheuer ist es einem nicht, wenn ein Greifvogel mit rassigem Tempo, stechendem Blick und grossem Schnabel auf einen zuflattert und nur haarscharf über den Kopf hinausfliegt. Hat er mit seinen riesigen Flügeln gerade die Schultern berührt? Oder war es doch nur der Luftzug?

Nun sitzt Wüstenbussard Alanis auf einem Baumstamm und blick auf das Gelände des Walter-Zoos hinunter. Hier, oberhalb des Zuhauses der Kleinen Pandas und Zwergotter, ist in den vergangenen Monaten eine neue Anlage entstanden. Am Hang steht heute eine Voliere. Gleich neben dem Holzbau hat es eine Art kleine Arena mit Tribüne.

Seit kurzem haben die Zoobesucherinnen und Zoobesucher hier die Möglichkeit, bei einem Flugtraining zuzusehen. Immer mittwochs und sonntags um 11 Uhr zeigen Tierpflegerinnen und Tierpfleger, wie sie mit den Vögeln arbeiten. Während die Tiere ihre Flugkünste zum Besten geben, erfährt das Publikum interessante Fakten über sie. Der Name der Anlage: «Das fliegende Klassenzimmer».

Zur Belohnung gibt es eine Maus

Der Walter-Zoo zeigt die neue Anlage an diesem Vormittag einigen Medienschaffenden. Bevor Dominic Kast, Revierleiter Vögel, die Stargäste holt, geben er und Zoodirektorin Karin Federer ein paar Hinweise. Nicht aufstehen, keine Hände in die Luft strecken. Federer weist darauf hin, dass die Kameras der Journalistinnen und Journalisten die Vögel vielleicht irritieren werden.

Dominic Kast zeigt Köbi, wohin er fliegen soll. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Den ersten Auftritt hat Köbi. Köbi ist eine fünfjährige Schleiereule, wiegt 300 Gramm und hat eine Flügelspannweite von 90 Zentimetern. Während Kast und Tierpflegerin Vanessa Ruf unter anderem erzählen, dass Schleiereulen in der Dämmerung jagen und nebst Mäusen auch Würmer verdrücken, fliegt Köbi hin und her. Und das geräuschlos – typisch für Eulen.

Nach ein paar Minuten darf Köbi in den Feierabend – zur Belohnung gibt es eine kleine Maus. Innert weniger Sekunden hat Köbi seine Beute in einem Stück heruntergeschluckt. «Kein Problem für ihn, das ist ganz natürlich», sagt Kast und bringt die Schleiereule zurück in die Voliere.

Köbi macht keinen Mucks beim Fliegen – das hilft ihm beim Jagen. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

War der Start mit Köbi eher gemütlich, sorgt Wüstenbussard Alanis dann für deutlich mehr Action. Der Greifvogel ist mit einer Flügelspannweite von 1,20 Metern und einem Gewicht von knapp einem Kilogramm einiges grösser als Köbi. Alanis sitzt auf Dominic Kasts Handschuh. Vanessa Ruf bereitet alle darauf vor, dass die Vogeldame gleich sehr knapp über die Köpfe des Publikums fliegen wird:

«Das liebt sie einfach. Bei Alanis gibt es manchmal eine neue Frisur inklusive.»

Wüstenbussard-Weibchen Alanis liebt es, tief zu fliegen. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Und tatsächlich: Alanis fliegt haarscharf an den Köpfen vorbei. Oft ist man sich bis zuletzt nicht sicher, ob sie wirklich noch ausweicht. Tut sie aber immer. «Sie weiss, was sie darf und was nicht», sagt Kast. Das Tieffliegen hat einen Grund. Wüstenbussarde leben in Mittel- und Südamerika unter anderem in Steppen. Fliegen sie zu weit oben, verrät ihr Schatten sie bei der Jagd. Deshalb fliegen die Vögel tief über den Boden und können so ihre Beute erwischen.

Ein weiterer interessanter Fakt: Wüstenbussarde sind die einzigen Greifvögel, die in der Natur in der Gruppe jagen. Sie werden deshalb auch Wölfe der Lüfte genannt. Auf ihrem Speiseplan stehen unter anderem Kaninchen.

Mit ihren langen Schwanzfedern sind Wüstenbussarde zu spektakulären Flugmanövern fähig. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Kast und Ruf wechseln immer wieder ihre Positionen und rufen Alanis zu sich und schicken sie dann wieder weiter – natürlich erst, nachdem es eine Belohnung gab. Das funktioniert. Aber nicht immer. Einmal sitzt Alanis auf einem Baumstamm am Rand des Walter-Zoos und gibt ein paar Kreischgeräusche von sich. «Das war ein leichtes Schimpfen», erklärt Kast. Alanis hat offenbar einen Traktor gesehen.

«Sie hat deutlich gemacht, dass das ihr Revier ist.»

Ein Verhalten, das völlig okay sei. «Es sind Tiere, keine Maschinen. Sie sollen und dürfen ihre Umgebung wahrnehmen.» Nur so fühlten sich die Vögel sicher und nur so funktioniere die Zusammenarbeit.

Allgemein habe nicht immer jeder Vogel gleich viel Lust zu fliegen, sagt Federer. «Das ist okay.» Im Flugtraining mache man einfach das, was möglich sei. Nach ein paar Minuten und zahlreichen Tiefflügen hört die 16-jährige Alanis dann nicht mehr wirklich zu. Sie hat genug. «Super gemacht, Alanis. Alles gut», lobt Kast den Vogel.

Der Walter-Zoo beschreibt Alanis als dominant, selbstbewusst, schlau und lernfähig. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Papageien verschwinden am Horizont

Wieder einen ganz anderen Flugstil haben die nächsten Gäste. Wenn die Grünzügelpapageien Mili und Xena von A nach B fliegen, flattern ihre kleinen Flügel wild und geräuschvoll auf und ab. Während Alanis ruhig und anmutig über die Köpfe glitt, flitzen die verspielten Schwestern, die gerade einmal 150 Gramm wiegen und eine Flügelspannweite von 45 Zentimetern haben, von Kast zu Ruf und wieder zurück.

Die hübschen Papageien fallen auf mit ihrem bunten Gefieder. Grüne Flügel, gelb-schwarzer Kopf, weisser Bauch, orangene Beine. Vanessa Ruf sagt: «Wir nennen sie auch gerne die Kobolde Südamerikas.»

Dominic Kast mit Mili und Xena. Die beiden sind wie alle Grünzügelpapageien Kurzstreckenflieger. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Nach den Grünzügelpapageien folgt ein weiterer Höhepunkt. Auf einmal flattert eine Gruppe St.Galler Flügeltauben hervor – und verschwindet gleich wieder. Die schwarz-weissen Vögel leben in der Voliere hinter dem Savannenhaus und können tagsüber frei herumfliegen.

Grosse Runden drehen dann dafür die zwei Gelbbrustaras. Die Papageien mit dem auffälligen blauen Federn und gelbem Bauch fliegen hoch in den Himmel und in die weite Ferne. Bis sie nicht mehr zu sehen sind. Sie dürfen so weit weg fliegen, wie sie wollen. Kast pfeift und ruft Emma und Lucie zu sich.

Plötzlich tauchen die sechsjährigen Schwestern wieder auf. Kast und Ruf animieren und loben die grossen Vögel mit dem langen Federschwarz. «Emma, Lucie, hierher. Super!» Gelbbrustaras seien äusserst soziale Tiere, sagt Kast. «Deshalb machen wir bei ihnen viel über die Stimme.» Lucie landet schliesslich bei Kast, Emma setzt sich in einen Baum.

Die Gelbbrustaras Emma und Lucie fliegen gerne hoch und ziehen dann weite Kreise, um die Umgebung zu erkunden. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Sie suche nun eine gute Startmöglichkeit, sagt Kast. Die Tiere mit einer Flügelspannweite von 110 Zentimetern sind über ein Kilogramm schwer. Das führt dazu, dass es für die Gelbbrustaras nicht so einfach ist, zu starten. «Sie brauchen einen starken Ast mit Halt, damit sie sich und ihr Körpergewicht abstossen können.» Nach rund 30 Minuten endet das Flugtraining schliesslich.

Die Papageien sind selbstbewusst, überlegt, aufmerksam und neugierig - und verspeisen am liebsten Nüsse. Arthur Gamsa (13. 7. 2023)

Beziehung zwischen Trainer und Vogel ist entscheidend

«‹Das fliegende Klassenzimmer› soll die Besucherinnen und Besucher nicht einfach nur unterhalten. Es soll aufklären und die verschiedenen Vogelarten – die teilweise auch bedroht sind – dem Publikum näher bringen», sagt Karin Federer. Für die Vögel sei das Flugtraining zudem ein abwechslungsreiches Programm. «Aber natürlich soll es auch ein einmaliges Zooerlebnis sein.»

Besonders wichtig sei beim Flugtraining, dass die Tierpflegerinnen und Tierpfleger die Umgebung im Blick haben. In der Nähe des Zoos gebe es ein Milan-Pärchen mit einem Jungen. Milane sind in der Brut- und Aufzuchtzeit territorial und würden die Vögel des Zoos beim freien Herumfliegen vertreiben. «Es ist unser Aufgabe, zu prüfen, wo und wann wir unsere Vögel fliegen lassen oder auch spontan zu reagieren.»

Karin Federer, Direktorin Walter-Zoo Gossau. Tobias Garcia (20. 1. 2020)

Hat es einen Einfluss auf die Vögel, wie viele Menschen ihnen beim Training zuschauen? Federer schüttelt den Kopf: «Wir haben festgestellt, dass eher Kameras oder zappelnde Kinder eine Herausforderung sind.» Vor allem Wüstenbussard Alanis reagiere darauf:

«Sie spielt auch gerne damit. Manchmal provoziert sie es, dass jemand ein wenig erschreckt.»

Einmal hat Alanis auch schon ein Taschentuch stibitzt. Angst müsse man aber nie haben, betont Kast. «Gefährlich ist es hier definitiv nicht. Die Vögel kennen ihren Bereich und wir kennen sie.»

Nur aufgrund des guten Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Vogel sei es möglich, zusammenzuarbeiten. «Das fängt im Kleinen an», sagt der Tierpfleger. «Man verbringt viel Zeit zusammen, übt im Trainingsraum und baut Schritt für Schritt eine Beziehung auf.» Bis das Vertrauen so gross ist, dass er weiss, dass die Vögel – egal wie weit weg sie fliegen – wieder zurückkehren. «Und das tun sie. Immer.»