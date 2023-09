Gossau first Werden auswärtige Unternehmen in Gossau bevorzugt? – Der Stadtrat wehrt sich gegen den Verdacht eines SVP-Parlamentariers Der Rasen vor dem Gossauer Rathaus wurde kürzlich von einer Andwiler Gartenbaufirma aufgewertet. Ein SVP-Parlamentarier störte sich an der Bevorzugung auswärtiger Unternehmen und reichte eine Einfache Anfrage ein. Nun antwortet der Stadtrat: Die betreffende Firma zahle ihre Steuern auch in Gossau.

Im Sommer wurde der nördliche Vorplatz des Gossauer Rathauses umgestaltet. Bild: PD

Die Stadt Gossau sieht Verbesserungspotenzial beim Rathaus. Der Vorplatz sei wenig einladend, der Rasen monoton. Das schrieb die Stadt im Juli in einer Medienmitteilung und brachte ein Pressebild in Umlauf. Auf diesem ist zu sehen, wie der Rasen nach dem städtischen Biodiversitätskonzept aufgewertet wird. Bei SVP-Stadtparlamentarier Markus Rosenberger löste das Bild Stirnrunzeln aus. Er entdeckte darauf Maschinen einer Gartenbaufirma aus Andwil.

Rosenberger reichte daraufhin eine Einfache Anfrage unter dem Titel «Gossau first – werden auswärtige Unternehmen bevorzugt?» ein. Er wollte vom Stadtrat wissen: «Warum wird für die Aufwertung des Rasens vor dem Gossauer Rathaus ein auswärtiges Unternehmen beauftragt?» Der SVPler fühlte sich an einen früheren Fall erinnert: Im Juni hatte sich seine Partei bereits daran gestört, dass eine auswärtige Eventagentur mit der Organisation des Gossauer Jubiläumsfests 2024 beauftragt wurde.

80 Prozent der Aufträge an Einheimische

Jetzt liegt die Antwort des Stadtrats auf Rosenbergers Anfrage vor. Er schreibt, das Hochbauamt vergebe 80 Prozent der freihändigen Aufträge der laufenden Rechnung an einheimische Unternehmen mit Sitz in Gossau, Arnegg und Andwil. Im vorliegenden Fall befinde sich der Betrieb des beauftragten Unternehmens sowohl auf Andwiler als auch auf Gossauer Gebiet. Das Unternehmen sei deshalb auch in Gossau steuerpflichtig.

Seiner Antwort schickt der Stadtrat eine Bemerkung voraus: Danach sind Vergabekriterien wie der Wohnsitz eines Anbieters, dessen Geschäftsniederlassung in der Gemeinde, seine Bedeutung als Steuerzahler und Ähnliches bei öffentlichen Aufträgen grundsätzlich unzulässig. Das Vergaberecht verlange die Nichtdiskriminierung und Gleichbehandlung der Anbieter.

Die Kosten für die Umgebungsgestaltung des Rathauses belaufen sich laut Stadtrat auf rund 40’000 Franken.