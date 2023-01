GOSSAU «Es ist Zeit für jemand Neues»: Die Gossauer Stadträtin Gaby Krapf tritt ab Die Vorsteherin des Departementes Bau Umwelt Verkehr gibt ihr Amt Ende August nach 15 Jahren ab. «Der Zeitpunkt ist günstig», sagt Gaby Krapf (FDP).

Gaby Krapf war während ihrer Amtszeit unter anderem für die Sportwelt Gossau zuständig. Bild: Ralph Ribi

Nun ist die Katze aus dem Sack: Die Gossauer Stadträtin Gaby Krapf tritt Ende August nach knapp 15 Jahren zurück. Das hat die Stadt am Montag in einem Communiqué mitgeteilt. Überraschend kommt der Rücktritt der 65-Jährigen nicht. Die Freisinnige hatte bereits zum Ende der vergangenen Legislatur damit geliebäugelt. Aufgrund des Rücktritts ihres Parteikollegen Urs Blaser entschied sie sich dann aber doch, eine weitere Amtszeit anzuhängen. Zudem wollte die Vorsteherin des Departements Bau Umwelt Verkehr den Kredit für das erste Modul der Sportwelt Gossau noch unter Dach und Fach bringen. Ende 2019 sagte Krapf, dass sie mindestens bis nach der Volksabstimmung im Stadtrat bleiben wolle.

Im vergangenen Frühling war es dann so weit und die Gossauerinnen und Gossauer sagten deutlich Ja zum 56-Millionen-Kredit – ein grosser Erfolg für die FDP-Frau. «Einige Personen nahmen vielleicht an, ich gebe direkt nach der Abstimmung meinen Rücktritt bekannt», sagt Krapf. «Mir war aber nicht nur die Abstimmung wichtig, sondern, dass das ganze Projekt auf einem guten Weg ist. Ich habe viel Herzblut und Energie investiert.» Mittlerweile sei das Auflageverfahren mit lediglich zwei Einsprachen abgeschlossen. Der Zeitpunkt für eine Übergabe des Projekts an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger sei nun günstig.

Wichtige Projekte noch aufgleisen

Die laufende Legislatur zu beenden, sei kein Thema gewesen, sagt Krapf. Unter anderem aus Altersgründen. Aber auch damit ihre Nachfolge genug Zeit hat, sich vor den Gesamterneuerungswahlen im September 2024 einzuarbeiten. «Es ist zudem einfach an der Zeit für jemand Neues.»

Sie sei sehr dankbar, dass sie dieses Amt so lange ausüben konnte. «Und auch dafür, dass ich mich immer auf mein privates Umfeld verlassen und mit einer motivierten sowie kompetenten Verwaltung zusammenarbeiten durfte.» Sie freue sich einerseits darauf, mehr Zeit für ihre Hobbys und ihren Mann zu haben, sagt Krapf.

«Andererseits habe ich mein Amt immer gerne ausgeübt.»

Sie freue sich nun auf die nächsten Monate – und hoffe, dass sie möglichst viel noch erledigen könne. Krapf wünscht sich, dass die Einsprachen, die nun während des Auflageverfahrens für das erste Modul der Sportwelt eingegangen sind, bis Ende August geklärt werden können. Zudem hofft die Stadträtin, dass das Projekt für den neuen Bushof, das derzeit zum dritten Mal öffentlich aufliegt, es endlich durch die Auflage schafft. Auf einen guten Weg bringen will sie zudem das Projekt für die Sanierung des Notkerschulhauses sowie die Mobilitätsstrategie, die vor dem Abschluss steht.

Gaby Krapf während einer Parlamentssitzung im Fürstenlandsaal. Bild: Tobias Garcia

Während der Amtszeit gab's auch Kritik

Mit Gaby Krapf tritt Ende August das dienstälteste Mitglied der Gossauer Stadtregierung zurück. Die FDP-Frau war im November 2008 im zweiten Wahlgang in den Stadtrat gewählt worden, zuvor war sie mehrere Jahre im Schulrat tätig. Krapf trat ihr Amt am 1. Januar 2009 an und übernahm die Leitung des Departements Versorgung Sicherheit. Sie war damit unter anderem für das teils umstrittene Glasfasernetz-Projekt verantwortlich. 2013 stimmte die Stimmbevölkerung dem Glasfaserausbau aber klar zu.

Tiefpunkt ihrer Amtszeit dürfte unbestritten das Solardebakel im Jahr 2013 sein. Die Stadt hatte ohne rechtliche Grundlagen Verträge unterzeichnet, die in den Folgejahren Verpflichtungen von rund 32 Millionen Franken auslösen könnten. Mit dem Geld sollte die Produktion von Solarstrom gefördert werden. Beim Aushandeln der Verträge waren allerdings Fehler passiert. Die zugesicherten Beiträge an Solarstromanlagen waren aufgrund der Preisentwicklung deutlich zu hoch ausgefallen. Es hagelte Kritik. Die SVP forderte gar eine Suspendierung Krapfs – erfolglos.

Angesprochen auf das Solardebakel sagt Gaby Krapf heute, dass die damalige Intention zukunftsweisend war und sich die Förderung von Solarenergie als richtig und wichtig herausstellte. «Der einzige Fehler an den Verträgen war die fehlende Rechtsgrundlage. Inhaltlich wurden die Verträge mit den identischen Vergütungsansätzen abgeschlossen, die auch der Bund angewendet hat.» Und: «Nach heutigem Kenntnisstand wissen wir, dass dank des damaligen aktiven Angehens der Thematik die potenzielle Verpflichtung der Stadt bis 2036 von 32 Millionen auf maximal 18 Millionen reduziert werden konnte.»

Der Gossauer Stadtrat von links nach rechts: Gaby Krapf (FDP), Stadtpräsident Wolfgang Giella (FDP), Helen Alder Frey (Mitte), Stefan Rindlisbacher (FDP) und Claudia Martin (SVP). Bild: PD

Im Frühling 2017 übernahm Krapf interimistisch die Leitung des Departements Bau Umwelt Verkehr, als Stadtrat Stefan Lenherr überraschend wegen Überbelastung sein Amt abgab. Anfang 2018 wechselte Krapf schliesslich definitiv in dieses Departement.

Der Gossauer Stadtrat bedauert den Rücktritt gemäss Communiqué zwar, kann Krapfs Begründung aber auch nachvollziehen. Den ersten Wahlgang für die Ersatzwahl hat er auf den 18. Juni angesetzt. Ein zweiter Wahlgang würde am 27. August durchgeführt.

Gossau dürfte nun ein spannender Wahlfrühling bevorstehen. Mit Wolfgang Giellas Parteibeitritt im Herbst hat die FDP aktuell drei von fünf Sitzen im Stadtrat inne – und ist damit übervertreten. Die restlichen zwei Sitze besetzen die SVP und die Mitte. Die beiden Parteien kündigten bereits an, dass sie bei einem allfälligen Rücktritt versuchen wollen, einen zweiten Sitz zu holen. Auch SP und Flig dürften Interesse haben.