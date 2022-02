Gossau Drachenpreis, Guggen und Schnitzelbanken: Das Gossauer Drachenfest lockte wieder zahlreiche Fasnachtsbegeisterte an Am Mittwochabend haben die Drachentöter zum siebten Mal zu ihrem Drachenfest geladen. An diesem wurde nicht nur Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella aufs Korn genommen. Der Drachenpreis ging dieses Jahr an Norbert Thaler.

«Die Drey Richter» traten am diesjährigen Drachenfest das letzte Mal auf. Donato Caspari (23. Februar 2022)

Da sitzt er ohne seine Stadtratskolleginnen und seinen Stadtratskollegen am Drachenfest im «Freihof»: Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella. Den rechten Arm – glücklicherweise nicht den Kopf – hat er in einer Schlinge. Der Unfall ist schon vor einiger Zeit passiert, ist aber für die Fasnächtler immer noch ein gefundenes Fressen. Wolfgang Giella habe sich den Arm nicht beim Arbeiten gebrochen, sagte Herbert Bosshart von den organisierenden Drachentötern. Giella sei nach links abgerutscht und über einen Veloständer gestolpert.

Er war nicht der einzige Gossauer, über den gelacht wurde. Schulratspräsident Stefan Rindlisbacher soll als Model einen lukrativen Werbevertrag bei der Uhrenmarke Logines abgeschlossen haben, um die Finanzsituation in Gossau zu verbessern. Nachzulesen ist diese Meldung in der neuen Ausgabe der Fasnachtszeitung «Drachentöter». «Ist die Meldung wahr oder nicht?», fragt die Redaktion.

Gossauer Erotikmodels gesucht

Die Fasnachtszeitung – sie wurde am Drachenfest verteilt – gibt noch weitere Rätsel auf: Der ehemalige Flig-Parlamentarier Erwin Sutter arbeite an einem neuen Projekt analog «Frauenspur Gossau». Er sei auf der Suche nach Männern, die in Gossau Spuren hinterlassen haben – oder auch keine – oder sogar auf der Überholspur sind.

Vorgestellt in einem Erotikkalender werden zudem zwölf Männer – einer davon soll das Idol und Aushängeschild für Gossau werden. Es kandidieren unter anderem: aus dem Rathaus Wolfgang Giella und Stefan Rindlisbacher, aus der Kirche Pater Andy Givel, aus dem Gymnasium Friedberg Lukas Krejci, für die Bauern Markus Bernhardsgrütter und für die Sommerau Roman Aepli.

Dieses Jahr ist der Spiel- und Ratespass im «Drachentöter» gross. Auf einer ganzen Seite kann «Sana-Würfelland» gespielt werden. Es wird nur ein Würfel gebraucht, damit das Spiel nicht zu schnell beendet ist.

Die Gossauer Gassächlöpfer eröffneten das Drachenfest. Donato Caspari (23. Februar 2022)

«Drey Richter» haben sich verabschiedet

Der «Freihof» war als Drachenhöhle mit aufgeblasenen Drachen und Papierschlangen an der Decke dekoriert. Es waren gegen 100 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler in der Hofstube. Die Gossauer Guggenmusik Gassächlöpfer eröffnete den Abend. Mit Spannung erwartet wurden die Schnitzelbänkler, die kritisch lokale Themen wie Bushof, E-Trotti, Sana Fürstenland oder Verkehr unter die Lupe genommen haben. Abgesagt hatte der St.Galler «Gallomisto», noch nicht im Strumpf war der «Narr vo Sanggalle».

Umso mehr freuten sich die Gäste auf die «Die Drey Richter» – sie standen zu viert auf der Bühne – die zum letzten Mal auftraten. Die Pfisters zeigten Helgen aus früheren Jahren, beispielsweise Pfarrer Andy Givel als Mr. Proper und demonstrierten die lange und ereignisreiche Autofahrt durch Gossau. Ihr Fazit:

«Autofahre in Gossau isch ä Buess, nimms Velo oder gang z‘Fuess.»

Der kürzliche Beitrag im «Schweiz Aktuell» beschrieben sie in ihrem Baslerdialekt so: «S‘Färnseh kunnt, die Gschicht isch ziemli nass, dr Giella blass, sunscht gsesch kai Sau, isch das denn Gossau?»

Norbert Thaler erhielt den fünften Gossauer Drachenpreis. Donato Caspari (23. Februar 2022)

Paul Rechsteiner, Beat Breu und Novak Djokovic müssen dran glauben

Die «Sittestecher» aus Rorschach hielten Fürbitten und wünschen sich, dass Paul Rechsteiner ein Velo erhält – mit Rücktritt. Und: «Gütiger Gott, mach, dass d’Gossauer Oberstufeschüeler am Morge überhaupt kei Schuel me händ und d’Lehrer am Nomittag frei händ.» Sein Fett weg bekommt auch Beat Breu mit seinem Zirkus und seiner Eselnummer. Auch bei den Aliglattohren in ihren grünen Krokodilkostümen. Sie spotteten zudem über Novak Djokovic und fragten sich: «Gossau singt, chasch froh si häts, am Gsangsfeschtival no Gäscht.»

Die «Zwei Räppler» machten den Schluss und animierten die Gäste wie immer, den Fasnachtsrap lautstark mitzusingen. Die Brüder Adrian und Cornel Fürer beschäftigt vieles, unter anderem Comebacks: «Wetten dass …, Benissimo und Abba sind zruck usem Altersheim cho, nur äs Gossauer Comebäck fürchti no me, als Stadtpräsident de Johann C.»