Gossau: Die Migros Ostschweiz verkauft das knapp 100 000 Quadratmeter grosse Areal Sommerau an die Aepli Metallbau AG Die Migros Ostschweiz veräusserte am Mittwoch das Gossauer Gewerbe- und Industriegebiet Sommerau an die ortsansässige Aepli Metallbau AG. Das Unternehmen will das Gebiet nutzen, um ihre Geschäftsaktivitäten an einem Ort zu konzentrieren. Zudem will sie lokalen Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich dort anzusiedeln.

Das Gebiet Sommerau Nord in Gossau (PD)

(pd/woo) Die Migros Ostschweiz kaufte im Dezember 2014 das Areal von der IG Sommerau, um den Standort ihres Firmensitzes zu stärken und Voraussetzungen für künftige Wachstumsschritte zu schaffen. In der Zwischenzeit konnte die Migros Ostschweiz aber unmittelbar neben der Betriebszentrale an der Industriestrasse in Gossau ein Grundstück erwerben, das die langfristige Weiterentwicklung sicherstellt, schreibt die Migros Ostschweiz in einer Medienmitteilung.

Weil kein Eigenbedarf mehr ausgewiesen war, habe man sich entschieden, das knapp 100 000 Quadratmeter grosse Areal zu veräussern. «Wir schätzen uns glücklich, dass die Sommerau mit dem Verkauf an die Aepli Metallbau AG im Eigentum eines ortsansässigen Unternehmens bleibt», wird Martin Lutz, Leiter Unternehmensentwicklung, zitiert.

Die Aepli Metallbau AG beschäftigt 200 Mitarbeitende sowie 16 Lernende und hat sich auf dem Gebiet des Glas-Aluminium-Fassadenbaus spezialisiert. Die 1913 in Gossau gegründete Firma wird heute in der dritten Generation von Roman Aepli geführt. Mit dem Erwerb des Areals Sommerau schaffe das Unternehmen die Voraussetzung, seine heute auf drei Standorte verteilte Produktion an einem Ort zusammenzufassen, heisst es weiter. «Mit dem Kauf des Areals Sommerau geht ein grosser Wunsch von mir in Erfüllung», so Roman Aepli. «Damit stellen wir unsere langfristige Zukunft in Gossau sicher. Zudem werden wir stark in neuste Produktionstechniken und Digitalisierung investieren. Vor allem für die Automatisation wird viel Platz benötigt, da bietet uns die Sommerau den idealen Standort.»

Entwicklungs- und Erschliessungsarbeiten vorangeschritten

Seit dem Kauf der Sommerau durch die Migros Ostschweiz vor gut vier Jahren konnten die Planungsarbeiten für die Erschliessung und die Entwicklung des Areals vorangetrieben werden. Dabei waren Vorgaben für die externe sowie die interne Erschliessung des Areals, für Grünflächen, Lärmschutz sowie Nutzungs- und Fahrtenbeschränkung zu beachten. Die neue Eigentümerin werde diese Planungsarbeiten übernehmen, fortsetzen und zeitnah mit ersten Erschliessungsvorhaben starten. Die Aepli Metallbau AG benötigt gemäss Mitteilung rund 40 Prozent des Areals für den eigenen Bedarf. Sie sei gewillt, weiteren Unternehmen aus Gossau und Umgebung die Möglichkeit zu bieten, sich ebenfalls auf der Sommerau anzusiedeln.