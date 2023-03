GOSSAU «Die kleine Schnecke Mampf»: Das Zootheater im Walter-Zoo startet in die nächste Spielsaison Das neue Stück «Die kleine Schnecke Mampf» feiert am Samstag Premiere. Bis Ende Oktober wird die Vorstellung zweimal täglich im Zirkuszelt des Gossauer Walter-Zoos gezeigt. Das Kindertheater enthält dieses Jahr auch akrobatische Darbietungen.

Die Bühne des Zootheaters hat sich in einen Gemüsegarten mit Zwergen und Schnecken verwandelt. Bild: Fabienne Grawehr

Der Kostümbildner sitzt an der Nähmaschine und näht den letzten Knopf an ein Feenkostüm. Eine Artistin liegt auf der Bühne und streckt abwechselnd eines ihrer Beine in die Höhe. Sie wärmt sich für eine der finalen Proben auf. Im Zirkuszelt des Walter-Zoos neigen sich die Vorbereitungen für das Zootheater langsam dem Ende. Am Samstagabend feiert das neue Stück «Die kleine Schnecke Mampf» Premiere.

Bis Ende Oktober wird das halbstündige Kindertheater zweimal täglich, um 11 Uhr und um 15 Uhr, gezeigt. Zuständig für die Produktion und die Regie des Zootheaters sind Jeannine Gleichmann-Federer und ihre Mutter Gabi Federer. Die Enkelin und die Tochter der Zoogründer Edith und Walter Pischl gehören beide zur Geschäftsleitung des Walter-Zoos.

Jeannine Gleichmann-Federer, Geschäftsleitung Walter-Zoo Bild: PD

Ein übergrosser Gemüsegarten

Vom mannshohen Kürbis über deckenhohe Bohnenstangen bis hin zur gigantischen Giesskanne: Dieses Jahr stellt die Theaterkulisse einen Garten mit übergrossem Gemüse und riesigen Gartenartikeln dar. Das liegt aber nicht daran, dass sich die Bühnenbauerinnen und Bühnenbauer in der Grösse der Bühnenelemente verschätzt haben. Die Charaktere des diesjährigen Stücks sind einfach sehr klein: Die Artistinnen und Artisten schlüpfen auf der Theaterbühne in die Rolle von Gartenzwergen.

Die Zwerge Floy, Ori und Pucki pflegen den Garten und erfreuen sich an jeder Pflanze. Gisbert Giftzwerg ist ebenfalls ein Bewohner des Gemüsegartens. «Anders als die restlichen Zwerge ist er pingelig und will einen perfekten Garten», sagt Jeannine Gleichmann-Federer. Die kleine Schnecke Mampf, die Hauptrolle der Geschichte, stattet dem Garten einen Besuch ab und kostet vom Lieblingssalat des Giftzwergs. Dieser bespritzt das Gemüse anschliessend mit Pestiziden und vergiftet dadurch die kleine Schnecke Mampf. Zusammen mit der Blumenfee Mona versuchen die anderen Zwerge, die kleine Schnecke Mampf zu retten.

Gabi Federer von der Geschäftsleitung des Walter-Zoos gibt Regieanweisungen während einer Probe. Bild: Fabienne Grawehr

Hinter jedem Stück des Zootheaters steckt eine versteckte Botschaft an das Publikum. Dieses Jahr sind es die möglichen Folgen des Einsatzes von Pestiziden im eigenen Garten. Gleichmann-Federer sagt: «Unser Ziel ist, dass das Publikum unser Theaterstück geniessen kann und trotzdem zum Nachdenken angeregt wird.»

Akrobatik ergänzt das Programm

Das diesjährige Stück enthält zudem einige akrobatische Darbietungen. Gleichmann-Federer sagt: «Das macht die Aufführung auch für Erwachsene interessant.» Ansonsten sei das Stück eher für Kinder konzipiert. Bei ihnen käme das Zootheater jedes Jahr sehr gut an, sagt Gleichmann-Federer. Einige Stammgäste sitzen während der Spielsaison einmal in der Woche im Theater. Die Geburtstagskinder im Publikum bekommen bei der Aufführung ein kleines Geschenk.

Das Theaterstück enthält auch akrobatische Einlagen. Bild: Fabienne Grawehr

Die Besetzung ist auf fünf Artistinnen und Artisten verteilt. Da während der Spielsaison 400 Vorstellungen gezeigt werden, sind aber immer nur vier Artistinnen und Artisten im Einsatz. Das führt dazu, dass sie teils mehrere Rollen beherrschen müssen. «Das macht die gesamte Vorbereitungszeit anspruchsvoller», sagt Gleichmann-Federer. Zudem sind die Darstellenden während der Vorstellungen auch für die Technik und das Licht zuständig.

Mit der Vorbereitung des Zootheaters sei Gleichmann-Federer das ganze Jahr über beschäftigt. «Sobald ein Stück zum ersten Mal aufgeführt wird, beginnt schon die Planung für das nächste.» Der ganze Prozess von der Idee bis zum fertigen Stück ist laut Gleichmann-Federer sehr aufwendig und zeitintensiv. Sie sagt: «Ich liebe den Moment, wenn ich sehe, dass alles so funktioniert hat wie erhofft.»