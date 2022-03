Gossau Der Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG ist wieder komplett: Die neue Präsidentin heisst Sylvia Egli-Broger Am Montag haben die Aktionäre der Sana Fürstenland AG Sylvia Egli-Broger an einer ausserordentlichen Generalversammlung zur neuen Verwaltungsratspräsidentin gewählt. Damit sei der Verwaltungsrat der Gossauer Altersheimbetreiberin wieder vollständig und mit den nötigen Kompetenzen besetzt, heisst es in einer Mitteilung.

Das Betagtenzentrum Schwalbe in Gossau. Der geplante Neubau auf dem Areal des Andreaszentrums ist seit Jahren blockiert. Bild: Ralph Ribi (10. Oktober 2019)

Im Februar 2021 hatte die Sana Fürstenland AG mitgeteilt, dass der neue Verwaltungsratspräsident Urs Blaser aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit nimmt. Im August gab der ehemalige Gossauer Schulpräsident dann seinen definitiven Rücktritt bekannt. Die Suche nach einer neuen Präsidentin oder einem neuen Präsidenten für die Pflegeheimbetreiberin lief an. In der Zwischenzeit übernahm Helen Alder Frey, Verwaltungsrätin der Sana Fürstenland AG und Gossauer Stadträtin, Blasers Aufgaben.

Sylvia Egli-Broger, neue VR-Präsidentin Sana Fürstenland AG. Bild: PD

Nun wurde eine definitive Nachfolgerin gefunden: Sylvia Egli-Broger aus Algetshausen wird neue Verwaltungsratspräsidentin. Die Aktionäre – zu den Aktionärsgemeinden gehören neben Gossau auch Andwil, Gaiserwald, Oberbüren und Niederbüren – haben sie am 7. März an einer ausserordentlichen Generalversammlung gewählt. Sie tritt ihr neues Amt per sofort an.

Sylvia Egli-Broger habe sich mit ihrem Profil gegenüber weiteren Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt, heisst es in einer Mitteilung der Sana Fürstenland AG. Sie bringe langjährige Führungs- und Projektleitungserfahrung mit.

Anspruchsvolle Aufgaben stehen an

Sylvia Egli-Broger arbeitet seit 2020 als selbstständige Unternehmerin in Projekten und Mandaten im Bereich Businesscoaching, Organisationsentwicklung und Mediation. Zudem habe sie mehrjährige Erfahrung als unabhängige Verwaltungsrätin, sowohl in einem KMU als auch in einer Non-Profit-Organisation. Sie verfügt über einen Executive Master in Entrepreneurship und hat Weiterbildungen zur zertifizierten Verwaltungsrätin und Wirtschaftsmediatorin absolviert.

Der Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG habe in einem Selektionsprozess den Wahlvorschlag zuhanden der Aktionäre ausgearbeitet, heisst es in der Mitteilung weiter. Und:

«Er ist überzeugt von der Qualifikation von Sylvia Egli-Broger als Präsidentin und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihr.»

Einige anspruchsvolle Aufgaben stünden auf der Agenda der Sana Fürstenland AG: So solle etwa als Ersatz für das Betagtenzentrum Schwalbe der schon seit Jahren geplante und wegen Einsprachen verzögerte Neubau auf dem Areal des Andreaszentrums vorangetrieben werden.

Sechs Personen kamen ins engere Verfahren

Helen Alder Frey, Gossauer Stadträtin und VR-Mitglied der Sana Fürstenland AG. Bild: PD

Für das Verwaltungsratspräsidium hat es insgesamt 15 Bewerberinnen und Bewerber aus der ganzen Deutschschweiz gegeben, welche die Bedingungen «einigermassen» erfüllten, wie Helen Alder Frey auf Anfrage sagt. Aus Gossau sei indes niemand dabei gewesen. «Wir hätten gerne jemanden aus Gossau gewählt – das war aber keine Voraussetzung.» Sechs Personen seien dann ins engere Verfahren gekommen. Alder betont:

«Es war aber klar, dass nur Sylvia Egli-Broger in Frage kommt.»

Darum habe man den Aktionären nur sie vorgeschlagen. Die neue Präsidentin sei zwar keine Gossauerin, manchmal sei es aber auch gut, wenn man eine gewisse Distanz habe. «Und damit offener ist für andere Lösungen.»