Gossau Das Parlament hat die Investitionen für die Mooswies gestrichen: Das Areal wird Gossau aber weiterhin beschäftigen Anfang Monat hat das Gossauer Stadtparlament die Investitionen für die Aufwertung der Mooswies aus dem Budget gestrichen. Gestorben ist das Projekt für ein neues Naherholungsgebiet für Stadtpräsident Wolfgang Giella damit nicht. Das Areal werde Gossau auch weiterhin beschäftigen, wenn auch nicht in naher Zukunft.

Die Mooswies bleibt vorläufig so wie sie ist. Bild: Ralph Ribi (10. Dezember 2020)

«Das ist ein reines Luxusprojekt.» So lautete Alois Künzles Urteil an der letzten Stadtparlamentssitzung in Gossau. Gemeint ist die Stadtlandschaft Mooswies. Der SVP-Parlamentarier kritisierte unter anderem die Kosten für dieses Projekt. Die Stadt wollte die knapp acht Hektaren grosse Mooswies mit einem Rundweg zu einem Naherholungsgebiet aufwerten.

Alois Künzle, SVP-Stadtparlamentarier Gossau. Bild: PD

Kostenpunkt: insgesamt rund 1,2 Millionen Franken. Für die erste Etappe im Jahr 2021 waren Investitionen in der Höhe von 385'000 Franken budgetiert. Der Stadtrat schiesse übers Ziel hinaus, sagte Künzle. «Littering und Lärmklagen lassen grüssen.»

Die SVP beantrage schliesslich, die Investition für die Stadtlandschaft zu streichen – mit Erfolg. Damit dürfte das Projekt, das seit 2015 geplant wurde, gestorben sein.

Oder doch nicht? An derselben Sitzung wies Stadtpräsident Wolfgang Giella darauf hin, dass das Thema Mooswies immer wieder aufkommen werde.

Mooswies ist nach wie vor im Stadtentwicklungskonzept

Die Aussage sei in verschiedenen Kontexten zu verstehen, sagt Wolfgang Giella auf Anfrage. Das aktuelle Projekt, das mit Bericht und Antrag bereits in der parlamentarischen Baukommission zur Vorberatung war, sei zwar vom Tisch.

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau.

Bild: Sabrina Stübi

Die Mooswies sei aber nach wie vor Inhalt des Stadtentwicklungskonzepts aus dem Jahr 2016. In diesem ist die Aufwertung der Mooswies als «Schlüsselmassnahme» vorgesehen, mit folgenden Zielsetzungen:

Grüner und ruhiger Ort für Ruhe und Erholung ohne zusätzliche Bebauung erhalten

Vermehrt niederschwellige Nutzungen ermöglichen

Einbettung und Übergänge ins Quartier sicherstellen

Es sei offen, wann der Gossauer Stadtrat die Realisierung der Ziele gemäss Stadtentwicklungskonzept wieder aufgreife.

Die Stadt hatte im Oktober ihre Ideen für die Mooswies auf einem Rundgang präsentiert. Sowohl Anwohnerinnen und Anwohner als auch Mitglieder des Stadtparlaments zeigten sich damals schon skeptisch. Bild: Johannes Wey (1. Oktober 2020)

Aufwertung dereinst wieder prüfen

Auch im Projekt «Stadtlandschaften» im Rahmen des Agglomerationsprogramms sei die Mooswies weiterhin aufgeführt, sagt Giella. «Sollten zudem dereinst die Tennisplätze Mooswies erweitert werden, wird die Aufwertung der Mooswies zu einem Areal für alle Gossauerinnen und Gossauer ebenfalls wieder zu prüfen sein.»

Wie die Aufwertung des Areals ist auch eine Tennisanlage mit neuen Aussenplätzen und einer Halle auf der Mooswies schon seit Jahren ein Thema. Seit 2018 prüft der Stadtrat die Machbarkeit einer Tennisanlage auf der Mooswies.

Zusammenfassend bedeute dies, dass die Mooswies ein Thema bleiben werde. Giella sagt:

«Sicher nicht in naher Zukunft. Aber mittelfristig werden sich um die Mooswies immer wieder Bedürfnisse aufbauen.»