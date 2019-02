Gossau: Das Grundwasser als Bettflasche Das Grundwassermodell der Stadt Gossau ist auch für die Energienetz GSG AG von Interesse. Sie spielt mit dem Gedanken, den unterirdischen See als Wärmespeicher zu nutzen. Johannes Wey

Das Grundwassermodell der Stadt Gossau reicht über den Kybunpark hinaus auch auf St.Galler Boden. (Bild: Urs Bucher, 16. Januar 2019)

Vom Breitfeld fliesst ein unterirdischer Strom nach Westen, unter Gossau hindurch in Richtung Glatt. Die Stadt Gossau hat diesen Grundwasserstrom erforschen lassen. Nach der Untersuchung von 700 Bohrungen und zwei Jahren Arbeit gibt es nun ein detailliertes Grundwassermodell («Tagblatt» vom 7. Februar).

Diesen Lupf hat Gossau nicht alleine stemmen müssen. Stadt und Kanton St. Gallen unterstützten das Projekt ebenfalls, genauso wie der Bund. Das ist auch der Grund, weshalb das Modell nicht an der Gossauer Stadtgrenze endet, sondern über den Kybunpark und den Bahnhof Winkeln hinausreicht, fast bis zum Bildweier. Diese Erweiterung angeregt hat Simon Schoch, Geschäftsführer der Energienetz GSG AG (siehe Kasten).

«Das Modell schafft für uns die Basis, mögliche thermische Nutzungen des Grundwassers zu simulieren.»

Abwärme im Grundwasser speichern

Wie aus dem Boden oder aus der Luft lässt sich aus Grundwasser über Wärmetauscher Wärme – oder auch Kälte – gewinnen. Gemäss dem kantonalen Amt für Umwelt eignet sich Grundwasser auch zur Wärmespeicherung: Die Temperatur liegt relativ ausgeglichen während des ganzen Jahres zwischen sieben und zwölf Grad, Witterungseinflüsse machen sich erst verzögert bemerkbar.

Genau in dieser Eigenschaft sieht die Energienetz GSG AG Potenzial. Sie plant im Industriegebiet zwischen Gossau, St. Gallen und Gaiserwald ein Wärmenetz. Damit soll je nach Bedarf Abwärme oder -kälte von Industrie- und Gewerbebetrieben zum Heizen oder Kühlen nutzbar gemacht werden. In weiteren Etappen sollen auch die Wohngebiete, die an das Industriegebiet angrenzen, an das Wärmenetz angeschlossen werden. Anders als bei anderen Wärmenetzen, beispielsweise jenem der Kehrichtverbrennungsanlage St. Gallen oder der Heizzentrale Hofen in Wittenbach, geht es beim sogenannten Anergienetz um relativ tiefe Ausgangstemperaturen von 8 bis 22 Grad.

Das Grundwasser könnte dereinst als Speicher dienen, sagt Schoch. «Der Grundwasserleiter könnte das Wärmenetz stützen. Überschüssige Wärme würde ins Grundwasser abgeleitet und bei Bedarf wieder bezogen.» Dasselbe gelte für Wärmeüberschüsse, die zurückbleiben, wenn ein Betrieb Kälte aus dem Netz bezieht.

Übertreiben darf man nicht

Noch ist das alles Zukunftsmusik. Schoch spricht von einem «theoretischen Ansatz». Denn die erste Bauetappe soll diesen Frühling erst erfolgen. In diesem Initialcluster sollen vorerst fünf Firmen angeschlossen werden. Ein Wärmespeicher im Grundwasser wäre eine mögliche Erweiterung, genau wie die Erschliessung von Wohngebieten. Ohnehin hätte die Nutzung des Gossauer Grundwassersees als gigantische Bettflasche Grenzen: Die Temperatur des Wassers darf sich nach Vorgabe des Bundes durch die Zuleitung oder Entnahme von Wärme nicht um mehr als drei Grad verändern. Ansonsten würde dem unterirdischen Ökosystem Gefahr drohen. Unter unseren Füssen, in der Finsternis des Grundwassers, leben unzählige Krebse, Würmer, Milben, Schnecken und Mikroben. Viele davon sind lebende Fossilien, die sich auch während Jahrmillionen nicht verändert haben.