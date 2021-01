Gossau Auch Heinz Loretini hat den Verwaltungsrat der Sana Fürstenland verlassen: Urs Blaser ist bereits daran, neue Personen zu finden Im Sommer wurde bekannt, dass drei Mitglieder sowie Präsidentin Kathrin Hilber aus dem Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG zurücktreten. Nun hat auch Gossaus Finanzchef Heinz Loretini seinen Hut genommen. Die Doppelrolle sei immer schwieriger geworden.

Urs Blaser präsidiert seit kurzem den Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG. Eine seiner ersten Aufgaben ist es, den Verwaltungsrat wieder zu komplettieren. Arthur Gamsa (11. Dezember 2020)

Im Sommer kam es zum erwarteten Knall im Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG: Präsidentin Kathrin Hilber sowie Erol Doguoglu, Urs Kempter und Monika Wohler gaben im Juni bekannt, dass sie bis Ende Jahr zurücktreten werden. Als Grund nannten sie Misstrauen gegenüber dem Verwaltungsrat. Auch habe das Vertrauen aus der Gossauer Politik gefehlt.

Inzwischen konnte die Nachfolge von Kathrin Hilber geklärt werden. Vor rund drei Wochen bestätigte der scheidende Gossauer Schulpräsident Urs Blaser gegenüber dieser Zeitung das Gerücht, dass künftig er den Verwaltungsrat der Sana Fürstenland präsidieren wird.

Der 62-Jährige wurde am 17. Dezember an der schriftlich durchgeführten ausserordentlichen Generalversammlung einstimmig von den Delegierten der fünf Aktionärsgemeinden (Gossau, Andwil, Gaiserwald, Niederbüren und Oberbüren) gewählt.

Heinz Loretini hat am 17. Dezember seinen Rücktritt mitgeteilt

Urs Blasers Wahl zum Verwaltungsratspräsidenten ist aber nicht die einzige personelle Änderung der vergangenen Wochen. Zu den vier Rücktritten im Sommer ist ein weiterer hinzugekommen: Auch Heinz Loretini ist aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Er hat diesen am 17. Dezember an der Generalversammlung auf dem Zirkularweg über seinen Rücktritt informiert.

Heinz Loretini gehört seit kurzem nicht mehr dem Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG an. Urs Bucher

Der Gossauer Finanzchef wirkte wie alle Verwaltungsratsmitglieder seit 2013, als die Sana Fürstenland AG gegründet wurde, im Verwaltungsrat mit und vertrat dort die Stadt Gossau. Ende Juni nahm der Stadtrat in einer Mitteilung noch erfreut zur Kenntnis, dass Loretini «sich weiterhin uneingeschränkt für die Sache der Sana Fürstenland AG einsetzt».

Was hat sich verändert?

Doppelrolle wurde zunehmend schwieriger

Das Ganze sei eigentlich «ganz einfach» zu erklären, sagt Heinz Loretini auf Anfrage. Es sei in den vergangenen Jahren zunehmend schwierig geworden, sowohl Finanzchef der Stadt Gossau als auch im Verwaltungsrat eines Unternehmens zu sein, an dem die Stadt beteiligt ist.

Zu Beginn sei die Situation noch anders gewesen. Damals habe vor allem der Alterszentrum-Neubau eine Rolle gespielt. Durch die Verzögerungen habe sich die Geschichte in den vergangenen sieben Jahren aber stets verlängert, was auch mit Kosten verbunden war. Er sei immer am Hin-und-her-Rechnen gewesen, sagt Loretini.

«Als Finanzchef ist es meine Aufgabe, darauf zu achten, dass die Stadt nichts ausgibt, aber etwas in die Kasse hineinkommt.»

Als Verwaltungsrat hingegen habe er Geld der Stadt ausgeben müssen. Er erwähnt unter anderem die drei Millionen für das Altersheimprovisorium. Loretini sagt:

«Teilweise habe ich mich fast ein wenig schizophren gefühlt. Ich habe gemerkt, dass es auf die Länge so nicht funktioniert.»

Er sei daher zum Schluss gekommen, dass es gescheiter sei, aufzuhören und das Hin und Her zu beenden. «Ich habe den Stadtrat gefragt, ob ich aus dem Verwaltungsrat austreten kann und er hat dies gutgeheissen.» Nun könne er sich künftig auf eine Rolle konzentrieren. Es sei alles «tipptopp so», betont Loretini. Er wünsche dem neuen Verwaltungsrat gutes Gelingen.

Blaser sucht zwei bis vier neue Köpfe

Der vormals siebenköpfige Verwaltungsrat besteht somit noch aus Urs Blaser (Präsident), Helen Alder Frey (Gossauer Stadträtin/ Vertreterin Stadt Gossau) und Boris Tschirky (Gemeindepräsident Gaiserwald/Vertreter der restlichen Aktionärsgemeinden). Eine erste wichtige Aufgabe des Verwaltungsrates ist es nun, das Gremium personell zu ergänzen.

Boris Tschirky ist noch dabei.

Benjamin Manser

Wie sich der neue Verwaltungsrat zusammensetzen könnte, dazu kann Urs Blaser noch nicht viel sagen. Man sei völlig frei, auch was die Anzahl Personen anbelange. In den Statuten ist lediglich festgehalten, dass der Verwaltungsrat aus maximal sieben Frauen und Männern bestehen darf. Er wisse noch nicht, wie viele Mitglieder es schliesslich sein sollen, sagt Blaser. «Ich gehe aber von fünf bis sieben aus.»

Ziel sei es nun, die Bereiche «Finanzen und Organisation», «Baubereich» und «Pflege» neu zu besetzen. Es sei möglich, dass ein vierter Bereich hinzukomme.

Auch Helen Alder Frey wirkt weiterhin im Verwaltungsrat. PD

Gremium soll im Frühling wieder komplett sein

Er stehe bereits in Kontakt mit verschiedenen Personen, sagt Blaser. «Mit manchen konnte ich bereits ein persönliches Gespräch führen.» Andere werde er nun im neuen Jahr kennen lernen. Die Gespräche sollen gleich im Januar fortgeführt werden. Er wolle keinen Zeithorizont nennen, aber sein Ziel sei es, dass der Verwaltungsrat im Frühling wieder komplett sei. Blaser sagt:

«Diese Angelegenheit ist dringend. Aber sie braucht auch genügend Zeit und diese lassen wir uns.»

Ein vollständiger Verwaltungsrat sei wichtig, um die laufenden Geschäfte voranzutreiben. «Wir brauchen Fachkompetenz im Rat. Gerade, wenn es um strategische Fragen geht», sagt Blaser.

Sind die neuen Verwaltungsratsmitglieder gefunden, müssen diese noch an einer ausserordentlichen Generalversammlung von den Aktionärsgemeinden gewählt werden.